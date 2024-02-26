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        Futbol: Trendyol 1. Lig

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        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.02.2024 - 22:17 Güncelleme: 26.02.2024 - 22:17
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        Futbol: Trendyol 1. Lig
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        Stat:11Nisan Stadı

        Hakemler: Davut Çelik, Ramazan Avdaş, Arif Dilmeç

        ASTOR Enerji Şanlıurfaspor: Alperen Uysal, Semih Karadeniz, Diogo Özçakmak, Mboula, Barış Gök, İshak Çakmak, Dening, Adem Eren Kabak, Landel (Dk. 89 Begic), Enes Kiprit, (Dk.70 Barış Ekiciler) Paixao

        Tuzlaspor: Kurtuluş Yurt, Awuku, Luka, Toguı, Novikovas, Hikmet Çiftçi, Mehmet Çınar, Gökhan Akkan (Dk. 78 Ahmethan Köse) Mehmet Coşkun, Bangoura, Çağrı Giritlioğlu (Dk. 67 Muhammed Akarslan),

        Sarı kartlar: Dk. 89 Mehmet Coşkun, Dk. 87 Toguı, Dk. 80 Kurtuluş Yurt (Tuzlaspor)

        Kırmızı kart: Dk. 65 Awuku

        ŞANLIURFA

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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