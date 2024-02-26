Stat:11Nisan Stadı
Hakemler: Davut Çelik, Ramazan Avdaş, Arif Dilmeç
ASTOR Enerji Şanlıurfaspor: Alperen Uysal, Semih Karadeniz, Diogo Özçakmak, Mboula, Barış Gök, İshak Çakmak, Dening, Adem Eren Kabak, Landel (Dk. 89 Begic), Enes Kiprit, (Dk.70 Barış Ekiciler) Paixao
Tuzlaspor: Kurtuluş Yurt, Awuku, Luka, Toguı, Novikovas, Hikmet Çiftçi, Mehmet Çınar, Gökhan Akkan (Dk. 78 Ahmethan Köse) Mehmet Coşkun, Bangoura, Çağrı Giritlioğlu (Dk. 67 Muhammed Akarslan),
Sarı kartlar: Dk. 89 Mehmet Coşkun, Dk. 87 Toguı, Dk. 80 Kurtuluş Yurt (Tuzlaspor)
Kırmızı kart: Dk. 65 Awuku
ŞANLIURFA
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