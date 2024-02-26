Şanlıurfaspor – Tuzlaspor: 0-0

STAT: Şanlıurfa GAP HAKEMLER: Davut Çelik, Ramazan Ufuk Avdaş, Arif Dilmeç ŞANLIURFASPOR: Alperen- Semih, Diogo Alexis (Dk. 62 Enver Cenk), Urie Michel Mboula (Dk. 90 Ümit Kurt), Barış Gök, Adem (Dk. 62 Yusuf Emre), İshak (Dk. 78 Aldair Adulai), Fernando Emanuel Dening, Landel, Muhammed Enes (Dk. 46 Barış Eknicier), Marco PaixaoTUZLASPOR: Kurtuluş- Mehmet Zahit, Gökhan, Philip Gameli, Çağrı, Sekou Tidiany (Dk. 76 Sadık Baş), Hikmet Çiftçi, Luka Stankovzki (Dk. 62 Muhammed Akarslan) Arvyadas Novikovas (Dk. 69 Strelı Mamba), Mehmet Çoşkun, Mel William ToguiSARI KARTLAR: Sekou Tidiany, Kurtuluş, Mel William Togui, Muhammed Akarslan (Tuzlaspor)KIRMIZI KART: Philip Gameli (Tuzlaspor)1'inci Lig'in 24'üncü hafta mücadelesinde Şanlıurfaspor, sahasında konuk ettiği Tuzlaspor ile 0-0 berabere kaldı.

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