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        Şanlıurfa'da aranan 13 şüpheli yakalandı

        Şanlıurfa'da yapılan uygulamalarda aranan 13 şüpheli yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.02.2024 - 09:55 Güncelleme: 27.02.2024 - 09:55
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        Şanlıurfa'da aranan 13 şüpheli yakalandı
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        Şanlıurfa'da yapılan uygulamalarda aranan 13 şüpheli yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kent genelinde aranan şahısların yakalanması, suç ve suç unsurlarının tespiti ve önlenmesine yönelik başlatılan çalışmalar sürüyor.

        Ekiplerce yapılan şok uygulamalarda, 20 bin 330 şahıs sorgulandı, 4 bin 979 araç kontrol edildi.

        Denetimlerde aranan 13 şahıs yakalandı, 3 ruhsatsız tabanca, 1 kurusıkı tabanca ile bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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