Şanlıurfa'da tırdan düşen çocuk hayatını kaybetti

Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen küçük çocuk kurtarılamadı.

Kırsal Kural Mahallesinde, evlerinin önünde park halindeki babasına ait 34 GV 3039 plakalı tırın merdivenlerine çıkan 3 Ahmet Ferman A, dengesini kaybetmesi sonucu zemine düştü. Ağır yaralanan çocuk, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından, Birecik Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

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