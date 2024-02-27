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        Şanlıurfa'da tırdan düşen çocuk hayatını kaybetti

        Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde tırın üstünden düşen 3 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.02.2024 - 09:09 Güncelleme: 27.02.2024 - 09:09
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        Şanlıurfa'da tırdan düşen çocuk hayatını kaybetti
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        Şanlıurfa’nın Birecik ilçesinde tırın üstünden düşen 3 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi.

        Kırsal Kural Mahallesinde, evlerinin önünde park halindeki babasına ait 34 GV 3039 plakalı tırın merdivenlerine çıkan 3 Ahmet Ferman A, dengesini kaybetmesi sonucu zemine düştü. Ağır yaralanan çocuk, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından, Birecik Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

        Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen küçük çocuk kurtarılamadı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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