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        Şanlıurfa'da uyuşturucu ve silah operasyonu: 34 gözaltı

        ŞANLIURFA'da, 706 jandarma personelinin katılımıyla uyuşturucu ve silah kaçakçılığı yapan şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonda 34 kişi gözaltına alındı.İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu ve silah kaçakçılığıyla mücadele kapsamında çalışma başlatıldı. Kent merkezi ve ilçelerinde belirlenen 53 adrese eş zamanlı 'mercek' adı verilen operasyon düzenlendi. 706 jandarma personelinin katılımıyla gerçekleşen operasyonda şüphelilere ait adreslerde yapılan aramalarda; 1 uzun namlulu makineli tüfek, 17 tabanca, 2 kurusıkı tabanca, 21 ruhsatsız av tüfeği, 256 uzun namlulu silah mermisi, 653 tabanca mermisi, 129 av tüfeği kartuşu, 31 şarjör, 640 gram esrar, 255 gram metamfetamin, 12 gram eroin, 8 uyuşturucu hap, 3 uyuşturucu aparatı, 2 hassas terazi ve 1 çalıntı otomobil ele geçirildi. Operasyon kapsamında 34 şüpheli gözaltına alınırken, adresinde bulunamayan 19 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışma ise sürdürülüyor. Şüphelilerin jandarmada işlemleri devam ediyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.02.2024 - 13:53 Güncelleme: 27.02.2024 - 13:55
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        Şanlıurfa'da uyuşturucu ve silah operasyonu: 34 gözaltı
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        ŞANLIURFA’da, 706 jandarma personelinin katılımıyla uyuşturucu ve silah kaçakçılığı yapan şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonda 34 kişi gözaltına alındı.İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu ve silah kaçakçılığıyla mücadele kapsamında çalışma başlatıldı. Kent merkezi ve ilçelerinde belirlenen 53 adrese eş zamanlı 'mercek' adı verilen operasyon düzenlendi. 706 jandarma personelinin katılımıyla gerçekleşen operasyonda şüphelilere ait adreslerde yapılan aramalarda; 1 uzun namlulu makineli tüfek, 17 tabanca, 2 kurusıkı tabanca, 21 ruhsatsız av tüfeği, 256 uzun namlulu silah mermisi, 653 tabanca mermisi, 129 av tüfeği kartuşu, 31 şarjör, 640 gram esrar, 255 gram metamfetamin, 12 gram eroin, 8 uyuşturucu hap, 3 uyuşturucu aparatı, 2 hassas terazi ve 1 çalıntı otomobil ele geçirildi. Operasyon kapsamında 34 şüpheli gözaltına alınırken, adresinde bulunamayan 19 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışma ise sürdürülüyor. Şüphelilerin jandarmada işlemleri devam ediyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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