Şanlıurfa'da iki otomobil çarpıştığı azada 3 kişi yaralandı
Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.
Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.
H.A. (43) yönetimindeki 34 KK 8522 plakalı otomobil, kırsal Şahinalan-Başgök mahalleri arasında M.A. (20) idaresindeki 34 PU 0171 plakalı otomobil çarpıştı.
Kazada yaralanan 3 kişi, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesinde kaldırıldı.
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