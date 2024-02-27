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        Şanlıurfa'da iki hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

        Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde iki hafif ticari aracın çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.02.2024 - 21:20 Güncelleme: 27.02.2024 - 21:20
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        Şanlıurfa'da iki hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
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        Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde iki hafif ticari aracın çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

        Recep Vural yönetimindeki 63 LR 182 plakalı hafif ticari araç, Halfeti-Göklü yolu kırsal Karaotlak Mahallesi yol ayrımında Şefik Erkan idaresindeki 63 M 2387 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

        Sürücülerden Recep Vural kaza yerinde hayatını kaybetti, araçlardaki 3 kişi yaralandı.

        Yaralılar, sağlık ekiplerince Halfeti Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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