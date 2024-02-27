Şanlıurfa'da iki hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde iki hafif ticari aracın çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.
Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde iki hafif ticari aracın çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.
Recep Vural yönetimindeki 63 LR 182 plakalı hafif ticari araç, Halfeti-Göklü yolu kırsal Karaotlak Mahallesi yol ayrımında Şefik Erkan idaresindeki 63 M 2387 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Sürücülerden Recep Vural kaza yerinde hayatını kaybetti, araçlardaki 3 kişi yaralandı.
Yaralılar, sağlık ekiplerince Halfeti Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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