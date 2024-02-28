Şanlıurfa'da ev yangınında 7 kişi dumandan etkilendi
Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde bir evde çıkan yangında dumandan etkilenen 7 kişi tedavi altına alındı.
Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde bir evde çıkan yangında dumandan etkilenen 7 kişi tedavi altına alındı.
Kırsal Pekmezli Mahallesi'ndeki tek katlı bir evde sobadan kaynaklı yangın çıktı.
Yangın, evde bulunanlar ve çevredekilerin müdahalesiyle söndürüldü.
Dumandan etkilenen, aralarında çocukların da bulunduğu 7 kişi, yakınları tarafından Akçakale Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan 7 kişinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Yangın sonucu evde büyük hasar oluştu.
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