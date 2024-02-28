Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Şanlıurfa Haberleri

        Şanlıurfa'da ev yangınında 7 kişi dumandan etkilendi

        Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde bir evde çıkan yangında dumandan etkilenen 7 kişi tedavi altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.02.2024 - 09:52 Güncelleme: 28.02.2024 - 09:52
        ABONE OL
        ABONE OL
        Şanlıurfa'da ev yangınında 7 kişi dumandan etkilendi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde bir evde çıkan yangında dumandan etkilenen 7 kişi tedavi altına alındı.

        Kırsal Pekmezli Mahallesi'ndeki tek katlı bir evde sobadan kaynaklı yangın çıktı.

        Yangın, evde bulunanlar ve çevredekilerin müdahalesiyle söndürüldü.

        Dumandan etkilenen, aralarında çocukların da bulunduğu 7 kişi, yakınları tarafından Akçakale Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan 7 kişinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        Yangın sonucu evde büyük hasar oluştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri

        Zabıta, zabıtayı bıçakla öldürdü! Sokakta 'mobbing' vahşeti!
        Zabıta, zabıtayı bıçakla öldürdü! Sokakta 'mobbing' vahşeti!
        Dövizle ödemelerde yeni dönem
        Dövizle ödemelerde yeni dönem
        Bir günde 7 kadın öldürüldü
        Bir günde 7 kadın öldürüldü
        Fenerbahçe 17 maç sonra kayıp!
        Fenerbahçe 17 maç sonra kayıp!
        Ağılda cansız bedeni bulunmuştu! Katil en yakını çıktı!
        Ağılda cansız bedeni bulunmuştu! Katil en yakını çıktı!
        Hadise yeni sevgilisiyle görüntülendi
        Hadise yeni sevgilisiyle görüntülendi
        Kahreden son paylaşım... "Güzelin bahtı kara olurmuş!"
        Kahreden son paylaşım... "Güzelin bahtı kara olurmuş!"
        Üniversiteli 46 bin yabancı işçi
        Üniversiteli 46 bin yabancı işçi
        İsmail Kartal'dan Galatasaray maçı sözleri!
        İsmail Kartal'dan Galatasaray maçı sözleri!
        3'üncü kattan düşen kız çocuğu kurtarılamadı
        3'üncü kattan düşen kız çocuğu kurtarılamadı
        Seçim öncesi ve sonrası beklenti ne?
        Seçim öncesi ve sonrası beklenti ne?
        Rus insan hakları aktivistine hapis cezası
        Rus insan hakları aktivistine hapis cezası
        Mira'dan güzel haber var
        Mira'dan güzel haber var
        OpenAI: The New York Times ChatGPT'yi hackledi
        OpenAI: The New York Times ChatGPT'yi hackledi
        Ebru Gündeş evlendi; "Herkese teşekkürler"
        Ebru Gündeş evlendi; "Herkese teşekkürler"
        Apple, elektrikli otomobil çalışmalarından vazgeçip yapay zekaya odaklanacak
        Apple, elektrikli otomobil çalışmalarından vazgeçip yapay zekaya odaklanacak
        Sevgilisiyle kavga etti, 5 aracı kundakladı
        Sevgilisiyle kavga etti, 5 aracı kundakladı
        İbrahim Yıldız yazdı: Beklenen sonuç!
        İbrahim Yıldız yazdı: Beklenen sonuç!
        'Ben sana hakkımı helal ettim, sen de et lütfen'
        'Ben sana hakkımı helal ettim, sen de et lütfen'
        27. haftanın VAR kayıtları açıklandı!
        27. haftanın VAR kayıtları açıklandı!

        Benzer Haberler

        Şanlıurfa'da iki otomobil çarpıştığı azada 3 kişi yaralandı
        Şanlıurfa'da iki otomobil çarpıştığı azada 3 kişi yaralandı
        Şanlıurfa'da iki hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 3 kişi...
        Şanlıurfa'da iki hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 3 kişi...
        Şanlıurfa'da uyuşturucu ve silah operasyonu: 34 gözaltı
        Şanlıurfa'da uyuşturucu ve silah operasyonu: 34 gözaltı
        Şanlıurfa'da silah kaçakçılığı operasyonunda 53 zanlı yakalandı
        Şanlıurfa'da silah kaçakçılığı operasyonunda 53 zanlı yakalandı
        Şanlıurfa'da 267 düzensiz göçmen yakalandı
        Şanlıurfa'da 267 düzensiz göçmen yakalandı
        Şanlıurfa'da aranan 13 şüpheli yakalandı
        Şanlıurfa'da aranan 13 şüpheli yakalandı