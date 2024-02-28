Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Şanlıurfa Haberleri

        Şanlıurfa'da refüje çarpan otomobildeki 5 kişi yaralandı

        Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde otomobilin refüje çarpması sonucu 5 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.02.2024 - 15:02 Güncelleme: 28.02.2024 - 15:02
        ABONE OL
        ABONE OL
        Şanlıurfa'da refüje çarpan otomobildeki 5 kişi yaralandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde otomobilin refüje çarpması sonucu 5 kişi yaralandı.

        Hıdır Güven (22) yönetimindeki 63 AEL 709 plakalı otomobil, Siverek-Şanlıurfa kara yolunun 5'inci kilometresinde refüje çarptı.

        Kazada, araçta bulunan Rahime (85), Zeynep (65), Remziye (32), İlknur (8) ve Mustafa Yusuf Güven (82) yaralandı.

        Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan emekli maaşı açıklaması
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan emekli maaşı açıklaması
        En çok nereden ev alanlar kazandı?
        En çok nereden ev alanlar kazandı?
        Taksici katilinin cezai ehliyeti belli oldu!
        Taksici katilinin cezai ehliyeti belli oldu!
        Eşinin kendisini öldüreceğini ihbar etmişti! Flaş gelişme!
        Eşinin kendisini öldüreceğini ihbar etmişti! Flaş gelişme!
        "Kimse 28 Şubat'ı hortlatamaz"
        "Kimse 28 Şubat'ı hortlatamaz"
        Yoğun bakımın kapısını tekmelemişti! Saldırganın kimliği şaşırttı!
        Yoğun bakımın kapısını tekmelemişti! Saldırganın kimliği şaşırttı!
        Navalny'in cenaze töreninin detayları belli oldu
        Navalny'in cenaze töreninin detayları belli oldu
        Yapay zeka Alzheimer'ı erken evrede tespit edecek
        Yapay zeka Alzheimer'ı erken evrede tespit edecek
        Ağabeyinin nişanı için geldi! İki kardeş öldü!
        Ağabeyinin nişanı için geldi! İki kardeş öldü!
        MHK'de istifa geldi!
        MHK'de istifa geldi!
        AVM'de korkuluktan düştü! Güvenlik filesi vardı! O anlar kamerada!
        AVM'de korkuluktan düştü! Güvenlik filesi vardı! O anlar kamerada!
        Zirvenin sahibi oldu
        Zirvenin sahibi oldu
        Hızlı tren ağı Karadeniz'e ulaşıyor
        Hızlı tren ağı Karadeniz'e ulaşıyor
        Vasiyetini cumartesi günü yerine getirecek
        Vasiyetini cumartesi günü yerine getirecek
        İstanbul'da lisede cinayet!
        İstanbul'da lisede cinayet!
        Can Uzun'un tercihi ay-yıldız!
        Can Uzun'un tercihi ay-yıldız!
        Musk'tan yeni otomobili için iddialı hedef
        Musk'tan yeni otomobili için iddialı hedef
        Evinde 72 silah ele geçirildi
        Evinde 72 silah ele geçirildi
        27. haftanın VAR kayıtları açıklandı!
        27. haftanın VAR kayıtları açıklandı!
        Mogan Enerji halka açılıyor
        Mogan Enerji halka açılıyor

        Benzer Haberler

        Şanlıurfa'da, hafif ticari araçlar çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı
        Şanlıurfa'da, hafif ticari araçlar çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı
        Başkan Beyazgül sınava hazırlanan öğrencilerle buluştu
        Başkan Beyazgül sınava hazırlanan öğrencilerle buluştu
        Şanlıurfa'da ev yangınında 7 kişi dumandan etkilendi
        Şanlıurfa'da ev yangınında 7 kişi dumandan etkilendi
        Şanlıurfa'da iki otomobil çarpıştığı azada 3 kişi yaralandı
        Şanlıurfa'da iki otomobil çarpıştığı azada 3 kişi yaralandı
        Şanlıurfa'da iki hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 3 kişi...
        Şanlıurfa'da iki hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 3 kişi...
        Şanlıurfa'da uyuşturucu ve silah operasyonu: 34 gözaltı
        Şanlıurfa'da uyuşturucu ve silah operasyonu: 34 gözaltı