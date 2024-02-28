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        Şanlıurfa'da, hafif ticari araçlar çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı

        ŞANLIURFA'nın Halfeti ilçesinde, iki hafif ticari aracın kafa kafaya çarpıştığı kazada Recep Vural (44) hayatını kaybetti, 3 kişi ise yaralandı.Kaza, gece saatlerinde Karaotlak Mahallesi yakınlarında meydana geldi. İlçe merkezine doğru giden Recep Vural'ın kullandığı 63 LR 182 plakalı hafif ticari araç ile Şefik Erkan idaresindeki 63 M 2387 plakalı hafif ticari araç, bilinmeyen nedenle kafa kafaya çarpıştı. Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin araçtan çıkardığı sürücü Recep Vural'ın yaşamını yitirdiği belirlenirken, yaralı 3 kişi ise ambulanslarla Halfeti Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.02.2024 - 11:34 Güncelleme: 28.02.2024 - 11:40
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        Şanlıurfa'da, hafif ticari araçlar çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı
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        ŞANLIURFA'nın Halfeti ilçesinde, iki hafif ticari aracın kafa kafaya çarpıştığı kazada Recep Vural (44) hayatını kaybetti, 3 kişi ise yaralandı.Kaza, gece saatlerinde Karaotlak Mahallesi yakınlarında meydana geldi. İlçe merkezine doğru giden Recep Vural’ın kullandığı 63 LR 182 plakalı hafif ticari araç ile Şefik Erkan idaresindeki 63 M 2387 plakalı hafif ticari araç, bilinmeyen nedenle kafa kafaya çarpıştı. Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin araçtan çıkardığı sürücü Recep Vural'ın yaşamını yitirdiği belirlenirken, yaralı 3 kişi ise ambulanslarla Halfeti Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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