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        Şanlıurfa'da ihtiyaç sahipleri için "Geçici Giyim Mağazası" açıldı

        Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde ihtiyaç sahipleri için "Geçici Giyim Mağazası" açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.02.2024 - 15:50 Güncelleme: 28.02.2024 - 16:17
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        Şanlıurfa'da ihtiyaç sahipleri için "Geçici Giyim Mağazası" açıldı
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        Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde ihtiyaç sahipleri için "Geçici Giyim Mağazası" açıldı.

        Deniz Feneri Derneği Genel Başkan Yardımcısı Coşkun Yıldız, Dağeteği Mahallesi'ndeki mağazanın açılışındaki konuşmasında, derneğin 26 yıllık geçmişe sahip olduğunu söyledi.

        Ramazan öncesi açılan geçici giyim mağazasında yaklaşık 3 bin aileyi giydirmeyi planladıklarını ifade eden Yıldız, şöyle konuştu:

        "Her aileyi 6 kişiden hesaplarsak yaklaşık 18-20 bin kişi yapar. Şanlıurfa bunu fazlasıyla hak ediyor. Bir mağazadaki sistem neyse bizim mağazamızdaki sistem de aynı. Bizi diğer giyim mağazalarından ayıran tek bir ayrıcalığımız var, o da kasamızda paranın geçmemesi. Bizim kasamızda dua geçiyor. Emeği ve katkısı olan herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum."

        AK Parti İl Başkanı Ali İhsan Delioğlu ise Türkiye'nin mayasında iyilik olduğunu ve bu olduğu sürece milleti ilelebet yıkılamayacağını belirterek, Deniz Feneri Derneği'ne teşekkür etti.

        Deniz Feneri Derneği Şanlıurfa Temsilcisi Osman Gerem de mağazanın açılmasında katkısı bulunanlara teşekkür etti.

        Kur'an-ı Kerim tilaveti ve duanın ardından gerçekleşen mağazanın açılışına, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve davetliler katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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