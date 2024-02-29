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        Şanlıurfa'da ev yangını; 8 yaşındaki çocuk öldü

        ŞANLIURFA'nınAkçakale ilçesinde evde sobanın devrilmesi sonucu çıkan yangında dumandan etkilenen İdris Özdoğan (8) hayatını kaybetti.Pekmezli Mahallesi'nde oturan Özdoğan ailesinin yaşadığı evde, gece saatlerinde sobanın devrilmesi sonucu yangın çıktı. İhbarla bölgeye ekipler sevk edilirken, Yıldız Özdoğan ile 6 çocuğu dumandan etkilendi. Yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken, Akçakale Devlet Hastanesi'ne kaldırılan aile fertlerinden İdris Özdoğan hayatını kaybetti. Diğer aile üyelerinin tedavisi sürerken, yangın ile ilgili soruşturma başlatıldı. Diğer yandan olay sırasında babanın evde olmadığı belirtildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.02.2024 - 17:00 Güncelleme: 29.02.2024 - 17:05
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        Şanlıurfa'da ev yangını; 8 yaşındaki çocuk öldü
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        ŞANLIURFA'nınAkçakale ilçesinde evde sobanın devrilmesi sonucu çıkan yangında dumandan etkilenen İdris Özdoğan (8) hayatını kaybetti.Pekmezli Mahallesi'nde oturan Özdoğan ailesinin yaşadığı evde, gece saatlerinde sobanın devrilmesi sonucu yangın çıktı. İhbarla bölgeye ekipler sevk edilirken, Yıldız Özdoğan ile 6 çocuğu dumandan etkilendi. Yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken, Akçakale Devlet Hastanesi'ne kaldırılan aile fertlerinden İdris Özdoğan hayatını kaybetti. Diğer aile üyelerinin tedavisi sürerken, yangın ile ilgili soruşturma başlatıldı. Diğer yandan olay sırasında babanın evde olmadığı belirtildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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