Şanlıurfa'da ev yangını; 8 yaşındaki çocuk öldü
ŞANLIURFA'nınAkçakale ilçesinde evde sobanın devrilmesi sonucu çıkan yangında dumandan etkilenen İdris Özdoğan (8) hayatını kaybetti.Pekmezli Mahallesi'nde oturan Özdoğan ailesinin yaşadığı evde, gece saatlerinde sobanın devrilmesi sonucu yangın çıktı. İhbarla bölgeye ekipler sevk edilirken, Yıldız Özdoğan ile 6 çocuğu dumandan etkilendi. Yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken, Akçakale Devlet Hastanesi'ne kaldırılan aile fertlerinden İdris Özdoğan hayatını kaybetti. Diğer aile üyelerinin tedavisi sürerken, yangın ile ilgili soruşturma başlatıldı. Diğer yandan olay sırasında babanın evde olmadığı belirtildi.
ŞANLIURFA'nınAkçakale ilçesinde evde sobanın devrilmesi sonucu çıkan yangında dumandan etkilenen İdris Özdoğan (8) hayatını kaybetti.Pekmezli Mahallesi'nde oturan Özdoğan ailesinin yaşadığı evde, gece saatlerinde sobanın devrilmesi sonucu yangın çıktı. İhbarla bölgeye ekipler sevk edilirken, Yıldız Özdoğan ile 6 çocuğu dumandan etkilendi. Yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken, Akçakale Devlet Hastanesi'ne kaldırılan aile fertlerinden İdris Özdoğan hayatını kaybetti. Diğer aile üyelerinin tedavisi sürerken, yangın ile ilgili soruşturma başlatıldı. Diğer yandan olay sırasında babanın evde olmadığı belirtildi.
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