Şanlıurfa'da evde çıkan yangında bir kişi dumandan etkilendi

İlk müdahalesi olay yerinde 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından yapılan söz konusu kişi, hastaneye kaldırıldı.

Bağlarbaşı Mahallesi'ndeki bir evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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