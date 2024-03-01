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        Şanlıurfa'da evde çıkan yangında bir kişi dumandan etkilendi

        Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde bir evde çıkan yangında dumandan etkilenen kişi tedavi altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.03.2024 - 17:20 Güncelleme: 01.03.2024 - 17:24
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        Şanlıurfa'da evde çıkan yangında bir kişi dumandan etkilendi
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        Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde bir evde çıkan yangında dumandan etkilenen kişi tedavi altına alındı.

        Bağlarbaşı Mahallesi'ndeki bir evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü, yangında bir kişi dumandan etkilendi.

        İlk müdahalesi olay yerinde 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından yapılan söz konusu kişi, hastaneye kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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