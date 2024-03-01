Şanlıurfa'da boğazına yabancı cisim kaçan öğrenciyi okul müdürü kurtardı

İlk yardım bilgisi olan okul müdürü Suphi Çetin, öğrenciye Heimlich manevrası uyguladı. Çetin'in yaptığı müdahale ile boğazından yabancı cisim çıkan öğrenci, rahat nefes almaya başladı.

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