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        Şanlıurfa'da boğazına yabancı cisim kaçan öğrenciyi okul müdürü kurtardı

        Şanlıurfa'da bir okulun müdürü, boğazına yabancı cisim kaçan öğrenciyi Heimlich manevrası uygulayarak kurtardı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.03.2024 - 15:21 Güncelleme: 01.03.2024 - 15:21
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        Şanlıurfa'da boğazına yabancı cisim kaçan öğrenciyi okul müdürü kurtardı
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        Şanlıurfa'da bir okulun müdürü, boğazına yabancı cisim kaçan öğrenciyi Heimlich manevrası uygulayarak kurtardı.

        Haliliye Necat Kuveyt Türk Kardeşlik İlkokulu’nda, soluk borusuna yabancı cisim kaçan öğrencinin nefes alamadığını fark eden öğrenciler, öğretmenlerinden yardım istedi.

        İlk yardım bilgisi olan okul müdürü Suphi Çetin, öğrenciye Heimlich manevrası uyguladı. Çetin'in yaptığı müdahale ile boğazından yabancı cisim çıkan öğrenci, rahat nefes almaya başladı.

        Müdürün öğrenciye müdahalesini okulun güvenlik kamerası kaydetti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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