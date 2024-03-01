Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Şanlıurfa Haberleri

        İsrail'in Gazze'ye saldırıları Şanlıurfa ve Kilis'te kınandı

        Şanlıurfa ve Kilis'te İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki gösterildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.03.2024 - 15:08 Güncelleme: 01.03.2024 - 15:08
        ABONE OL
        ABONE OL
        İsrail'in Gazze'ye saldırıları Şanlıurfa ve Kilis'te kınandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Şanlıurfa ve Kilis’te İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki gösterildi.

        Merkez Eyyübiye ilçesindeki Ahmet Telli Camisi’nde kılınan cuma namazının ardından bir araya gelen sivil toplum kuruluşlarının üyeleri, basın açıklaması yaptı.

        Gruptakiler adına konuşan Haşim Güngör, 7 Ekim tarihinden bu yana kadın, çocuk, genç, yaşlı demeden Gazzeliler’e yönelik bir soykırım uygulayan terör devleti İsrail'in bu pervasızlığı ve cesaretinin ümmetin suskunluğundan kaynaklandığını söyledi.

        İsrail'in tüm acımasızlığıyla kardeşlerini katlettiğini ve Müslüman olan devletlerin yöneticileri olmak üzere tüm dünya liderlerinin olup biteni izlediğini ifade eden Güngör, şöyle konuştu:

        "Siyonist rejim, hiçbir devleti ve uluslararası otoriteyi tanımadığını bir kez daha deklare etmiştir. Bu utanç, tüm İslam ülkelerine yeter. Filistinli kardeşlerimiz Gazze'de açlıkla mücadele ediyor. Müslüman ülkeler insani yardım koridorunu sonuna kadar açma konusunda etkin olmalıdırlar. Refah Sınır Kapısı’ndan giren tırlara az sayıda izin veriliyor. Bu asla kabul edilemez. Müslüman halkların gönderdiği yardım tırları günlerce sınırda bekletilmektedir. Müslüman ülkeler bu konuda daha etkin olmalıdırlar. İnsani yardım hakkıyla yerine ulaşmadığı zaman soykırımın ikinci ayağı gerçekleşmiş oluyor. Yani aç bırakarak ölmelerini beklemek oluyor. Yüreklerimiz buna dayanmıyor. Yeter artık diyoruz. Müslüman ülkelerin yöneticileri bu zilleti, Müslüman halkın üzerinden kaldırmalıdırlar.

        Filistin bayraklarının açıldığı basın açıklaması, okunan duanın ardından sona erdi.

        - Kilis

        Hacı Ömer Faruk Kayabaş Camisi'nde cuma namazı çıkışı HÜDA PAR İl Başkanlığı tarafından basın açıklaması yapıldı.

        Burada konuşan HÜDA PAR İl Başkanı Ali Kiriş, Gazzeli Filistinlilerin tarihte eşine az rastlanır bir sabır ve kahramanlıkla siyonist zulme ve barbarlığa karşı direnişini sürdürdüklerini belirtti.

        Aksa ve Kudüs davasının tüm Müslümanların davası olduğuna dikkati çeken Kiriş, "Tarihin her döneminde azgınlık sapkınlık ve zulümde ileri gitmiş kişiler, topluluklar olmuştur. Ancak bu zalimlerin zulmü devamlı olmamış, zalimler bu dünyada da yaptıklarına karşılık hak ettikleri cezayı almışlardır. Yeter ki zulme karşı direnenler zorluklar karşısında yılgınlığa, umutsuzluğa düşmeden sabır göstersinler. Beşinci ayını doldurmak üzere olan bu kutlu direnişin devamı ve başarısı elbette ki sadece Filistinli kardeşlerimizin sorumluluğunda değildir. Aksa ve Kudüs davası tüm Müslümanların davasıdır." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Almanya vize başvurularında yeni dönem mi başlıyor?
        Almanya vize başvurularında yeni dönem mi başlıyor?
        O şehrimiz deniz sezonunu açtı!
        O şehrimiz deniz sezonunu açtı!
        10 soruda kira beyannamesi
        10 soruda kira beyannamesi
        Navalny'in cenaze töreni başladı
        Navalny'in cenaze töreni başladı
        Güneydoğu'ya 2 yeni turistik hat
        Güneydoğu'ya 2 yeni turistik hat
        Habertürk yazarları seçimin nabzını tutuyor
        Habertürk yazarları seçimin nabzını tutuyor
        Emekliye milli gelir zammı
        Emekliye milli gelir zammı
        Mehmet 7 yaşında ve otizmli! Aranıyor!
        Mehmet 7 yaşında ve otizmli! Aranıyor!
        BIST 100, dünya endekslerini geride bıraktı
        BIST 100, dünya endekslerini geride bıraktı
        Hastaneye kaldırıldı; "Yürümem yasaklandı"
        Hastaneye kaldırıldı; "Yürümem yasaklandı"
        Okan Buruk, derbi 11'ni büyük ölçüde netleştirdi
        Okan Buruk, derbi 11'ni büyük ölçüde netleştirdi
        Ölü bile olsa dokunmayın! Ciddi lezyon ve yanıklar oluşabilir!
        Ölü bile olsa dokunmayın! Ciddi lezyon ve yanıklar oluşabilir!
        Prof. Dr. Görür'den, 1 hat ve 5 kente deprem uyarısı!
        Prof. Dr. Görür'den, 1 hat ve 5 kente deprem uyarısı!
        Kerem Aktürkoğlu, trafikte tartışma yaşadı
        Kerem Aktürkoğlu, trafikte tartışma yaşadı
        Şakaya ölüm tehdidi
        Şakaya ölüm tehdidi
        Yaren Leylek 13. yılda da Adem Amca'nın kayığına kondu
        Yaren Leylek 13. yılda da Adem Amca'nın kayığına kondu
        Eski ABD'li diplomat casus çıktı
        Eski ABD'li diplomat casus çıktı
        Evlilik açıklaması
        Evlilik açıklaması
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        10 belli, 11. kim olacak?
        10 belli, 11. kim olacak?

        Benzer Haberler

        Şanlıurfa'da suç örgütü operasyonunda 13 tutuklama
        Şanlıurfa'da suç örgütü operasyonunda 13 tutuklama
        "Müslüm Baba" adını taşıyan müzede anılıyor
        "Müslüm Baba" adını taşıyan müzede anılıyor
        Depremde hasar gören Şanlıurfa'daki tarihi Ulu Cami onarılıyor
        Depremde hasar gören Şanlıurfa'daki tarihi Ulu Cami onarılıyor
        Şanlıurfa'da otomobilin çarptığı genç kız hayatını kaybetti
        Şanlıurfa'da otomobilin çarptığı genç kız hayatını kaybetti
        TFF yetkilileri, Süper Kupa'nın oynanacağı 11 Nisan Stadyumu'nda inceleme y...
        TFF yetkilileri, Süper Kupa'nın oynanacağı 11 Nisan Stadyumu'nda inceleme y...
        Şanlıurfa'da ev yangını; 8 yaşındaki çocuk öldü
        Şanlıurfa'da ev yangını; 8 yaşındaki çocuk öldü