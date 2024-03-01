İsrail'in Gazze'ye saldırıları Şanlıurfa ve Kilis'te kınandı

Şanlıurfa ve Kilis’te İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki gösterildi.

Merkez Eyyübiye ilçesindeki Ahmet Telli Camisi’nde kılınan cuma namazının ardından bir araya gelen sivil toplum kuruluşlarının üyeleri, basın açıklaması yaptı.

Gruptakiler adına konuşan Haşim Güngör, 7 Ekim tarihinden bu yana kadın, çocuk, genç, yaşlı demeden Gazzeliler’e yönelik bir soykırım uygulayan terör devleti İsrail'in bu pervasızlığı ve cesaretinin ümmetin suskunluğundan kaynaklandığını söyledi.

İsrail'in tüm acımasızlığıyla kardeşlerini katlettiğini ve Müslüman olan devletlerin yöneticileri olmak üzere tüm dünya liderlerinin olup biteni izlediğini ifade eden Güngör, şöyle konuştu:

"Siyonist rejim, hiçbir devleti ve uluslararası otoriteyi tanımadığını bir kez daha deklare etmiştir. Bu utanç, tüm İslam ülkelerine yeter. Filistinli kardeşlerimiz Gazze'de açlıkla mücadele ediyor. Müslüman ülkeler insani yardım koridorunu sonuna kadar açma konusunda etkin olmalıdırlar. Refah Sınır Kapısı’ndan giren tırlara az sayıda izin veriliyor. Bu asla kabul edilemez. Müslüman halkların gönderdiği yardım tırları günlerce sınırda bekletilmektedir. Müslüman ülkeler bu konuda daha etkin olmalıdırlar. İnsani yardım hakkıyla yerine ulaşmadığı zaman soykırımın ikinci ayağı gerçekleşmiş oluyor. Yani aç bırakarak ölmelerini beklemek oluyor. Yüreklerimiz buna dayanmıyor. Yeter artık diyoruz. Müslüman ülkelerin yöneticileri bu zilleti, Müslüman halkın üzerinden kaldırmalıdırlar.

Filistin bayraklarının açıldığı basın açıklaması, okunan duanın ardından sona erdi.

- Kilis

Hacı Ömer Faruk Kayabaş Camisi'nde cuma namazı çıkışı HÜDA PAR İl Başkanlığı tarafından basın açıklaması yapıldı.

Burada konuşan HÜDA PAR İl Başkanı Ali Kiriş, Gazzeli Filistinlilerin tarihte eşine az rastlanır bir sabır ve kahramanlıkla siyonist zulme ve barbarlığa karşı direnişini sürdürdüklerini belirtti.

Aksa ve Kudüs davasının tüm Müslümanların davası olduğuna dikkati çeken Kiriş, "Tarihin her döneminde azgınlık sapkınlık ve zulümde ileri gitmiş kişiler, topluluklar olmuştur. Ancak bu zalimlerin zulmü devamlı olmamış, zalimler bu dünyada da yaptıklarına karşılık hak ettikleri cezayı almışlardır. Yeter ki zulme karşı direnenler zorluklar karşısında yılgınlığa, umutsuzluğa düşmeden sabır göstersinler. Beşinci ayını doldurmak üzere olan bu kutlu direnişin devamı ve başarısı elbette ki sadece Filistinli kardeşlerimizin sorumluluğunda değildir. Aksa ve Kudüs davası tüm Müslümanların davasıdır." dedi.