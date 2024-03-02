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        Şanlıurfa'da telefon dolandırıcılığına 5 tutuklama

        ŞANLIURFA'da, telefonla aradıkları kişileri kendilerini kamu görevlisi olarak tanıtarak dolandırdıkları suçlamasıyla gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.03.2024 - 12:41 Güncelleme: 02.03.2024 - 12:45
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        Şanlıurfa'da telefon dolandırıcılığına 5 tutuklama
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        ŞANLIURFA’da, telefonla aradıkları kişileri kendilerini kamu görevlisi olarak tanıtarak dolandırdıkları suçlamasıyla gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklandı.

        Polise başvuran bazı vatandaşlar, telefonla kendilerini arayıp polis, savcı ve hakim olarak tanıtan kişilerce dolandırıldıklarını söyleyerek şikayette bulundu. Bunun üzerine çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, telefon ve banka hesaplarından dolandırıcılık olayının şüphelisi 5 kişiyi belirledi. Adreslerine düzenlenen operasyonla, vatandaşlara suçlamalar yöneltip para alarak dolandıran 5 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde cep telefonları, içinde adres sorgu programı bulunan 3 bilgisayar ile çok sayıda hafıza kartı ele geçirdi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 5 şüpheli nöbetçi hakimlik tarafından tutuklandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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