Şanlıurfaspor, Trendyol 1. Lig'de 3 maç sonra kazandı

Şanlıurfaspor, 28. hafta maçında ise sahasında 2 Nisan Salı günü saat 14.00'da Sakaryaspor ile karşılaşacak.

Şanlıurfaspor, 15. dakikada Amar Begic, 34. dakikada Yusuf Emre Gültekin, 37, ve 56. dakikalarda Marco Paixao, 77. dakikada Emanuel Dening ve 83. dakikada Mehmet Yiğit’in golleriyle deplasmandaki karşılaşmadan galip ayrıldı.

Alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren sarı-yeşilli ekip, bu sezon ilk kez bir maçta 6 gol attı.

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