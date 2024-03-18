Şanlıurfa'nın ilçelerinde 18 Mart nedeniyle törenler düzenlendi

Şanlıurfa'nın Halfeti ve Ceylanpınar ilçelerinde 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

Halfeti Gençlik Merkezi Toplantı Salonuna düzenlenen program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından günün anlam ve önemini belirten konuşma yapıldı.

Programa Kaymakam Zikrullah Erdoğan, Belediye Başkan Yardımcısı Müslüm Kandamar, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Üsteğmen Fırat Temel, kurum müdürleri, şehit ve gazi yakınları, öğretmen ile öğrenciler katıldı.

- Ceylanpınar

Ceylanpınar'da da Hükümet Konağı bahçesinde başlayan törende, Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından tören, şehitlikziyaretiyle devam etti.

İlçe mezarlığında bulunan şehitlikte dualar edildi, şehit mezarlarına karanfil bırakıldı.

Daha sonra 15 Temmuz Şehitleri Konferans Salonunda düzenlenen programda, günün anlam ve önemine ilişkin gösteriler düzenlendi. 18 Mart Çanakkale Zaferiyle ilgili şiir yarışmasında dereceye giren öğrencilere hediyeler verildi.

Program, şehit ailelerine gerçekleştirilen ziyaretlerin ardından son buldu.

Törene, Kaymakam Emrah Uzun, Ceylanpınar Belediye Başkan Vekili Abit Yabaş, İlçe Garnizon Komutanı Piyade Üsteğmen Furkan Çalışkan, İlçe Emniyet Müdürü Arkın Aydın, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı İlker Bilim, siyasi parti temsilcilerinin yanı sıra kurum amirleri, şehit aileleri, gaziler ve çok sayıda vatandaş katıldı.