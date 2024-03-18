Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Şanlıurfa Haberleri

        Şanlıurfa'nın ilçelerinde 18 Mart nedeniyle törenler düzenlendi

        Şanlıurfa'nın Halfeti ve Ceylanpınar ilçelerinde 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.03.2024 - 16:11 Güncelleme: 18.03.2024 - 16:11
        ABONE OL
        ABONE OL
        Şanlıurfa'nın ilçelerinde 18 Mart nedeniyle törenler düzenlendi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Şanlıurfa'nın Halfeti ve Ceylanpınar ilçelerinde 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

        Halfeti Gençlik Merkezi Toplantı Salonuna düzenlenen program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

        Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından günün anlam ve önemini belirten konuşma yapıldı.

        Programa Kaymakam Zikrullah Erdoğan, Belediye Başkan Yardımcısı Müslüm Kandamar, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Üsteğmen Fırat Temel, kurum müdürleri, şehit ve gazi yakınları, öğretmen ile öğrenciler katıldı.

        - Ceylanpınar

        Ceylanpınar'da da Hükümet Konağı bahçesinde başlayan törende, Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.

        Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından tören, şehitlikziyaretiyle devam etti.

        İlçe mezarlığında bulunan şehitlikte dualar edildi, şehit mezarlarına karanfil bırakıldı.

        Daha sonra 15 Temmuz Şehitleri Konferans Salonunda düzenlenen programda, günün anlam ve önemine ilişkin gösteriler düzenlendi. 18 Mart Çanakkale Zaferiyle ilgili şiir yarışmasında dereceye giren öğrencilere hediyeler verildi.

        Program, şehit ailelerine gerçekleştirilen ziyaretlerin ardından son buldu.

        Törene, Kaymakam Emrah Uzun, Ceylanpınar Belediye Başkan Vekili Abit Yabaş, İlçe Garnizon Komutanı Piyade Üsteğmen Furkan Çalışkan, İlçe Emniyet Müdürü Arkın Aydın, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı İlker Bilim, siyasi parti temsilcilerinin yanı sıra kurum amirleri, şehit aileleri, gaziler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Kocaeli'de sanayi tüpü patladı! 2 can kaybı var
        Kocaeli'de sanayi tüpü patladı! 2 can kaybı var
        İsimleri tek tek belirlendi! O görüntülerde T.C. de var!
        İsimleri tek tek belirlendi! O görüntülerde T.C. de var!
        Doğanay Güzelgün'ün ölümünde karar açıklandı!
        Doğanay Güzelgün'ün ölümünde karar açıklandı!
        Trabzonspor - Fenerbahçe maçında neler yaşandı?
        Trabzonspor - Fenerbahçe maçında neler yaşandı?
        İsrail'e 7 Ekim'den beri 35 bin ton silah gönderildi
        İsrail'e 7 Ekim'den beri 35 bin ton silah gönderildi
        Yerel gazetelerden 'provokasyon' çıkışı!
        Yerel gazetelerden 'provokasyon' çıkışı!
        Biden, Trump'ı hedef aldı
        Biden, Trump'ı hedef aldı
        17 yaşındaki Arda'yı iş arkadaşları öldürmüş!
        17 yaşındaki Arda'yı iş arkadaşları öldürmüş!
        Keçileri çalınınca insanlara küstü, 17 yıldır dağda yaşıyor
        Keçileri çalınınca insanlara küstü, 17 yıldır dağda yaşıyor
        Aldatmakla suçladığı eşini öldürmüştü! Cezası belli oldu!
        Aldatmakla suçladığı eşini öldürmüştü! Cezası belli oldu!
        Fenerbahçe'nin golünden önce faul var mı?
        Fenerbahçe'nin golünden önce faul var mı?
        Güney Kore'den Kim'in kızı hakkında açıklama
        Güney Kore'den Kim'in kızı hakkında açıklama
        Infantino: Kabul edilemez
        Infantino: Kabul edilemez
        Arnavutköy - İstanbul Havalimanı hattı yarın açılıyor
        Arnavutköy - İstanbul Havalimanı hattı yarın açılıyor
        "Türkiye'de skandal"
        "Türkiye'de skandal"
        'Pompalı' ile 4 kişiyi vurdu! Bıçakla 4 kişiyi yaraladı! 16 yaşındaki dehşet!
        'Pompalı' ile 4 kişiyi vurdu! Bıçakla 4 kişiyi yaraladı! 16 yaşındaki dehşet!
        Kentsel dönüşümde 8 soru 8 cevap
        Kentsel dönüşümde 8 soru 8 cevap
        "Çanakkale geçilmez!"
        "Çanakkale geçilmez!"
        Milyarder isim 'vites' kurbanı oldu
        Milyarder isim 'vites' kurbanı oldu
        Çanakkale Zaferi 109 yaşında! "Albay Mustafa Kemal Çanakkale'de Truva'nın intikamını alır!"
        Çanakkale Zaferi 109 yaşında! "Albay Mustafa Kemal Çanakkale'de Truva'nın intikamını alır!"

        Benzer Haberler

        Hatay'da kalp krizi sonucu vefat eden asker Şanlıurfa'da toprağa verildi
        Hatay'da kalp krizi sonucu vefat eden asker Şanlıurfa'da toprağa verildi
        Şanlıurfa'da 1 kişinin öldüğü muhtar adaylığı kavgasına 6 gözaltı
        Şanlıurfa'da 1 kişinin öldüğü muhtar adaylığı kavgasına 6 gözaltı
        Şanlıurfa'da sağanak etkili oluyor
        Şanlıurfa'da sağanak etkili oluyor
        Şanlıurfa'da akraba iki aile arasında 'muhtar adaylığı' kavgası: 1 ölü, 4 y...
        Şanlıurfa'da akraba iki aile arasında 'muhtar adaylığı' kavgası: 1 ölü, 4 y...
        Şanlıurfa'da 1 kişinin öldüğü, 2 kişinin yaralandığı kavgaya ilişkin 4 kişi...
        Şanlıurfa'da 1 kişinin öldüğü, 2 kişinin yaralandığı kavgaya ilişkin 4 kişi...
        Şanlıurfa'da çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
        Şanlıurfa'da çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı