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        Şanlıurfa'da çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

        Şanlıurfa'nın Harran ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.03.2024 - 20:08 Güncelleme: 17.03.2024 - 20:08
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        Şanlıurfa'da çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
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        Şanlıurfa'nın Harran ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

        Konacık Mahallesi'nde iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle yaşanan tartışma kavgaya dönüştü.

        Henüz kim tarafından ateşlendiği belirlenemeyen tabancadan çıkan mermiler Ali Kiraz ile ismi öğrenilemeyen 2 kişiye daha isabet etti.

        Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

        112 Acil Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan yaralılardan Kiraz, müdahaleye rağmen kurtarılamadı, diğer yaralıların hastanedeki tedavisi sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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