Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Şanlıurfa Haberleri

        Şanlıurfa'da kaçakçılık operasyonunda 1 şüpheli yakalandı

        Şanlıurfa'nın Viranşehir 850 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.03.2024 - 13:33 Güncelleme: 17.03.2024 - 13:33
        ABONE OL
        ABONE OL
        Şanlıurfa'da kaçakçılık operasyonunda 1 şüpheli yakalandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Şanlıurfa'nın Viranşehir 850 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde kaçakçılıkla mücadelesi sürüyor.

        Ekipler, belirlenen adrese yaptıkları operasyonda, 850 paket gümrük kaçağı sigara ve 10 elektronik sigara ele geçirildi.

        Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        MHP'de büyük kurultay günü
        MHP'de büyük kurultay günü
        Bakan Şimşek'ten vergi açıklaması
        Bakan Şimşek'ten vergi açıklaması
        İşte dev maçın 11'leri!
        İşte dev maçın 11'leri!
        "Halk beni sokakta kucaklıyor"
        "Halk beni sokakta kucaklıyor"
        Aci ailesini yıkan ikinci ölümde sürücü serbest!
        Aci ailesini yıkan ikinci ölümde sürücü serbest!
        Arda Güler fırtınası! "Seçilmiş kişi"
        Arda Güler fırtınası! "Seçilmiş kişi"
        Dini nikahlı eşi ve yanındaki kişiyi öldürdü!
        Dini nikahlı eşi ve yanındaki kişiyi öldürdü!
        Serumlarda büyük tehlike!
        Serumlarda büyük tehlike!
        İki ayrı vahşette katillerin oyununu cinayet masası bozdu!
        İki ayrı vahşette katillerin oyununu cinayet masası bozdu!
        Antibiyotikler neden önerilen süre, saat ve dozda kullanılmalı?
        Antibiyotikler neden önerilen süre, saat ve dozda kullanılmalı?
        İptal edilen penaltı doğru karar mı?
        İptal edilen penaltı doğru karar mı?
        "Hayır ölmedim"
        "Hayır ölmedim"
        Meteoroloji'den toz taşınımı uyarısı!
        Meteoroloji'den toz taşınımı uyarısı!
        "Doğru kararı vermişim"
        "Doğru kararı vermişim"
        Okan Buruk kararını verdi!
        Okan Buruk kararını verdi!
        İkili mi ikilik mi?
        İkili mi ikilik mi?
        Rusya'da seçimin son günü
        Rusya'da seçimin son günü
        Kedisini öldüren köpeği hortumla dövdü
        Kedisini öldüren köpeği hortumla dövdü
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Santos'tan istifa sorusuna yanıt!
        Santos'tan istifa sorusuna yanıt!

        Benzer Haberler

        Şanlıurfa'da aranan hükümlü yakalandı
        Şanlıurfa'da aranan hükümlü yakalandı
        Şanlıurfa'da fabrikada çıkan yangın söndürüldü
        Şanlıurfa'da fabrikada çıkan yangın söndürüldü
        Şanlıurfa'da otomobilin çarptığı çocuk yaralandı
        Şanlıurfa'da otomobilin çarptığı çocuk yaralandı
        Boğazına cisim kaçan öğrenciyi öğretmeni Heimlich manevrası ile kurtarıldı
        Boğazına cisim kaçan öğrenciyi öğretmeni Heimlich manevrası ile kurtarıldı
        Yüksek seçim kurulu görevlisinin öğretmenlere hakaret ettiği iddiasına ince...
        Yüksek seçim kurulu görevlisinin öğretmenlere hakaret ettiği iddiasına ince...
        Şanlıurfa'da boğazına cisim kaçan öğrenci, Heimlich manevrasıyla kurtarıldı
        Şanlıurfa'da boğazına cisim kaçan öğrenci, Heimlich manevrasıyla kurtarıldı