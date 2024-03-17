Şanlıurfa'da aranan hükümlü yakalandı
Şanlıurfa'nın merkez Haliliye ilçesinde hakkında 4 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
Şanlıurfa'nın merkez Haliliye ilçesinde hakkında 4 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince aranan şahısların yakalanması için yapılan çalışmalarda çarşı ve mahalle bekçileri durumundan şüphelendikleri kişiyi durdurdu.
Yapılan kontrollerde şüphelinin "kendini polis, asker, savcı olarak tanıtmak suretiyle dolandırıcılık" suçundan hakkında 4 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.G. olduğu belirlendi.
Hükümlü işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.