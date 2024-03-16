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        Şanlıurfa'da boğazına cisim kaçan öğrenci, Heimlich manevrasıyla kurtarıldı

        Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde nefes borusuna cisim kaçan öğrenci, öğretmenin Heimlich manevrasıyla kurtuldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.03.2024 - 14:47 Güncelleme: 16.03.2024 - 14:47
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        Şanlıurfa'da boğazına cisim kaçan öğrenci, Heimlich manevrasıyla kurtarıldı
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        Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde nefes borusuna cisim kaçan öğrenci, öğretmenin Heimlich manevrasıyla kurtuldu.

        İlçedeki özel bir üniversiteye hazırlık kursunda kız öğrencinin boğazına cisim kaçtı.

        Öğrencinin nefes alamadığını fark eden öğretmen, Heimlich manevrasıyla cismi çıkararak çocuğun nefes almasını sağladı.

        Öğretmenin öğrenciye müdahale anı, güvenlik kamerasınca görüntülendi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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