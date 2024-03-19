Şanlıurfa'da silah kaçakçılığı operasyonunda 1 şüpheli yakalandı

Olayla ilgili bir şüpheli gözaltına alındı.

Evde yapılan aramada, 1 uzun namlulu tüfek, 1 tabanca, 4 av tüfeği ile çok sayıda mermi ele geçirildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Büro Amirliği ekiplerince, bir eve operasyon düzenlendi.

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