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        Şanlıurfa'da silah kaçakçılığı operasyonunda 1 şüpheli yakalandı

        Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde silah kaçakçılığına yönelik düzenlenen operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.03.2024 - 13:19 Güncelleme: 19.03.2024 - 13:20
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        Şanlıurfa'da silah kaçakçılığı operasyonunda 1 şüpheli yakalandı
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        Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde silah kaçakçılığına yönelik düzenlenen operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındı.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Büro Amirliği ekiplerince, bir eve operasyon düzenlendi.

        Evde yapılan aramada, 1 uzun namlulu tüfek, 1 tabanca, 4 av tüfeği ile çok sayıda mermi ele geçirildi.

        Olayla ilgili bir şüpheli gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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