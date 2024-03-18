Şanlıurfa'da 1 kişinin öldüğü muhtar adaylığı kavgasına 6 gözaltı

ŞANLIURFA’nın Harran ilçesinde akraba iki aile arasından muhtar adaylığı yüzünden çıkan ve Ali Kiraz’ın (28) öldüğü kavgaya ilişkin yürütülen soruşturmada aralarında mevcut muhtarın da bulunduğu 6 şüpheli gözaltına alındı.

Harran'a bağlı Ortakonacık Mahallesi'nde, dün akşam saatlerinde meydana gelen olayda, iddiaya göre, mevcut muhtar Mehmet Göçer ile aynı mahallede yaşayan akrabası olan Kiraz ailesi fertleri arasında 31 Mart'ta yapılacak muhtarlık seçimi konusunda tartışma çıktı. Taraflar arasındaki tartışma kısa sürede taş, sopa ve silahların kavgaya dönüştü. Yaşanan arbede sırasında tabancayla açılan ateş sonucu kurşunların isabet ettiği Ali Kiraz, Halil Kiraz ve Tevfik Demir yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan Ali Kiraz hayatını kaybetti. Tedavisi süren yaralılardan Halil Kiraz ile Tevifk Demir’in hayati tehlikesinin ise sürdüğü bildirildi.

Yaşanan gerginliğin ardından mahalledeki bazı evler ise kimliği belirsiz kişilerce ateşe verilerek kundaklandı. İhbarla bölgeye giden ekipler yangını söndürürken, yeni bir olay yaşanmaması için mahallede geniş önlem alındı.

Hayatını kaybeden Ali Kiraz’ın cenazesi otopsi işlemlerinin ardından yakınlarınca mahalle mezarlığına defnedildi. Olayın ardından başlatılan soruşturmada jandarma ekipleri aralarında mevcut muhtar Mehmet Göker’in de bulunduğu 6 kişiyi gözaltına aldı. Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

VALİLİK AÇIKLAMA YAPTI

Şanlıurfa Valiliği de konuya ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, seçimlerin huzur ortamında gerçekleşmesi için titizlikle gayret gösterildiği vurgulanarak, "17.03.2024 günü saat 18.00 sularında Harran ilçesine bağlı Ortakonacık Mahallesi’nde iki grup arasında muhtarlık seçim süreciyle ilgili olarak meydana gelen silahlı kavga olayı neticesinde üç kişi yaralanmış ve Şanlıurfa’daki hastanelerde tedavi altına alınmışlardır. Yaralı kişilerden A.K. kaldırıldığı hastanede vefat etmiş olup H.K. ve T.D. isimli yaralıların ise hayati tehlikesi devam etmektedir Süreç Valiliğimiz tarafından yakından takip edilmektedir. Mahalli idare seçimlerinin İlimizde huzur ortamında gerçekleştirilebilmesi için güvenlik birimlerimizin büyük bir titizlikle gayret gösterdiği bu süreçte başta muhtarlık seçimleri olmak üzere sahada faaliyet gösteren bütün tarafların da hassasiyetle hareket etmeleri büyük önem taşımaktadır” denildi.