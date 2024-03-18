Şanlıurfa'da sağanak etkili oluyor
Şanlıurfa'da sabah saatlerinde başlayan yağış etkisini sürdürüyor.
Şanlıurfa'da sabah saatlerinde başlayan yağış etkisini sürdürüyor.
Kent genelindeki yağış, bazı cadde ve sokaklarda su birikintisine neden oldu.
Öte yandan meteoroloji Şanlıurfa'nın doğusu için kuvvetli sağanak şeklinde uyarıda bulunmuştu.
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