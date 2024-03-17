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        Şanlıurfa'da fabrikada çıkan yangın söndürüldü

        Şanlıurfa'da fabrikada çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.03.2024 - 09:42 Güncelleme: 17.03.2024 - 09:42
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        Şanlıurfa'da fabrikada çıkan yangın söndürüldü
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        Şanlıurfa'da fabrikada çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        1. Organize Sanayi Bölgesi'nde bir ekmek fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangını görenler, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

        Olay yerine gelen itfaiye ekiplerince yangın büyümeden söndürüldü.

        Fabrikada maddi hasar oluştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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