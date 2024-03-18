Hatay'da kalp krizi sonucu vefat eden asker Şanlıurfa'da toprağa verildi

Törene, Yılmaz'ın yakınları ile Şanlıurfa İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mücahit Avkıran, Siverek Kaymakamı Musa Aydemir, Belediye Başkan Vekili Akif Gülel ve diğer ilgililer katıldı.

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