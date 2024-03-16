Şanlıurfa'da otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı

Atakent Mahallesi 604'üncü cadde de M.E.D. idaresindeki 63 AGR 099 plakalı motosiklet, sürücüsü henüz öğrenilemeyen 63 MB 9806 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma hastanesine kaldırıldı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.