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        Şanlıurfaspor, yarın deplasmanda Giresunspor ile karşılaşacak

        ASTOR Enerji Şanlıurfaspor, Trendyol 1. Lig'in 27. hafta maçında yarın Bitexen Giresunspor'a konuk olacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.03.2024 - 11:35 Güncelleme: 16.03.2024 - 11:35
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        Şanlıurfaspor, yarın deplasmanda Giresunspor ile karşılaşacak
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        ASTOR Enerji Şanlıurfaspor, Trendyol 1. Lig'in 27. hafta maçında yarın Bitexen Giresunspor'a konuk olacak.

        Çotanak Spor Kompleksi'nde saat 16.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Batuhan Kolak yönetecek.

        Ligde 24 puanla 16. sırada bulunan sarı yeşilli ekip, küme düşme potasında yer alıyor. Giresunspor ise 7 puanla ligin son sırasında bulunuyor.

        Şanlıurfaspor ligin ilk devresinde ağırladığı rakibiyle 0-0 berabere kalmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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