Şanlıurfaspor, yarın deplasmanda Giresunspor ile karşılaşacak
ASTOR Enerji Şanlıurfaspor, Trendyol 1. Lig'in 27. hafta maçında yarın Bitexen Giresunspor'a konuk olacak.
ASTOR Enerji Şanlıurfaspor, Trendyol 1. Lig'in 27. hafta maçında yarın Bitexen Giresunspor'a konuk olacak.
Çotanak Spor Kompleksi'nde saat 16.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Batuhan Kolak yönetecek.
Ligde 24 puanla 16. sırada bulunan sarı yeşilli ekip, küme düşme potasında yer alıyor. Giresunspor ise 7 puanla ligin son sırasında bulunuyor.
Şanlıurfaspor ligin ilk devresinde ağırladığı rakibiyle 0-0 berabere kalmıştı.
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