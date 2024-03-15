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        Şanlıurfa'da 2 otomobil çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

         ŞANLIURFA'nınHalfeti ilçesinde, 2 otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 1 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.03.2024 - 22:15 Güncelleme: 15.03.2024 - 22:25
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        Şanlıurfa'da 2 otomobil çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı
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         ŞANLIURFA'nınHalfeti ilçesinde, 2 otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 1 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralandı.

        Kaza, akşam saatlerinde Halfeti- Birecik yolunun 4'üncü kilometresinde meydana geldi. Yaşar Patli (29) yönetimindeki 34 FBG 754 plakalı otomobil, Ziya A. yönetimindeki 34 KF 0928 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı. İhbar üzerine kaza yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Otomobilde sıkışan yaralılar ekiplerin çalışması sonucu bulunduğu yerden çıkarıldı. Yaşar Patli kaza yerinde yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybederken, otomobildeki eşi Neval Patli ile diğer otomobil sürücüsü Ziya A. ise Birecik Devlet Hastanesine kaldırılarak tedaviye aldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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