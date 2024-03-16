Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Şanlıurfa Haberleri

        Şanlıurfa'da otomobilin çarptığı çocuk yaralandı

        Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde otomobilin çarptığı çocuk ağır yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.03.2024 - 21:14 Güncelleme: 16.03.2024 - 21:16
        ABONE OL
        ABONE OL
        Şanlıurfa'da otomobilin çarptığı çocuk yaralandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde otomobilin çarptığı çocuk ağır yaralandı.

        F.S. idaresindeki 50 AV 921 plakalı otomobil, Bediüzzaman Said Nursi Bulvarı'nda yolun karşısına geçmeye çalışan B.Ö'ye (10) çarptı.

        Yaralı, çevredekilerin ihbarı üzerine gelen sağlık ekiplerince Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Hayati tehlikesi bulunan B.Ö. ilk müdahalesinin ardından Şanlıurfa'ya sevk edildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Bayram ikramiyeleri tarihi belli oldu
        Bayram ikramiyeleri tarihi belli oldu
        ABD'de silahlı saldırı
        ABD'de silahlı saldırı
        Yan dal uzmanlığı mecburi hizmetle ilgili düzenleme
        Yan dal uzmanlığı mecburi hizmetle ilgili düzenleme
        Kocaeli'de geminin çarptığı vinçler devrildi!
        Kocaeli'de geminin çarptığı vinçler devrildi!
        Medvedev sandık başındaki protestoculara 'hain' dedi
        Medvedev sandık başındaki protestoculara 'hain' dedi
        İlk gol geldi!
        İlk gol geldi!
        4 ay sonra ilk kez! Uzay aracından anlamlı veri alındı
        4 ay sonra ilk kez! Uzay aracından anlamlı veri alındı
        Çanakkale Zaferi'nin yıl dönümünde açılacak! Atatürk Cumhuriyet Kulesi!
        Çanakkale Zaferi'nin yıl dönümünde açılacak! Atatürk Cumhuriyet Kulesi!
        Galatasaray'ın kadrosu netleşiyor
        Galatasaray'ın kadrosu netleşiyor
        Kuzey Kore lideri tatbikatları kızıyla izledi
        Kuzey Kore lideri tatbikatları kızıyla izledi
        Orkun, hocasını topta tuttu!
        Orkun, hocasını topta tuttu!
        Savcılık ağırlaştırılmış müebbet hapis istedi! Karar: Beraat!
        Savcılık ağırlaştırılmış müebbet hapis istedi! Karar: Beraat!
        Ceyda Düvenci âşık oldu
        Ceyda Düvenci âşık oldu
        16 yaşındaki kıza cinsel istismar! İşte istenen ceza!
        16 yaşındaki kıza cinsel istismar! İşte istenen ceza!
        8 Hollywood yıldızını geçti
        8 Hollywood yıldızını geçti
        Fenerbahçe'yi zorlu fikstür bekliyor!
        Fenerbahçe'yi zorlu fikstür bekliyor!
        Esnafın kanlı düellosunda hayatta kalan konuştu!
        Esnafın kanlı düellosunda hayatta kalan konuştu!
        Yıllık izin hesabına dikkat!
        Yıllık izin hesabına dikkat!
        TCMB'den ilave sıkılaşma ve TL mevduatın payını artırmaya yönelik yeni adımlar
        TCMB'den ilave sıkılaşma ve TL mevduatın payını artırmaya yönelik yeni adımlar
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro

        Benzer Haberler

        Boğazına cisim kaçan öğrenciyi öğretmeni Heimlich manevrası ile kurtarıldı
        Boğazına cisim kaçan öğrenciyi öğretmeni Heimlich manevrası ile kurtarıldı
        Yüksek seçim kurulu görevlisinin öğretmenlere hakaret ettiği iddiasına ince...
        Yüksek seçim kurulu görevlisinin öğretmenlere hakaret ettiği iddiasına ince...
        Şanlıurfa'da boğazına cisim kaçan öğrenci, Heimlich manevrasıyla kurtarıldı
        Şanlıurfa'da boğazına cisim kaçan öğrenci, Heimlich manevrasıyla kurtarıldı
        Şanlıurfa'da otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı
        Şanlıurfa'da otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı
        Şanlıurfaspor, yarın deplasmanda Giresunspor ile karşılaşacak
        Şanlıurfaspor, yarın deplasmanda Giresunspor ile karşılaşacak
        Şanlıurfa'daki müzeler bir ayda 15 bin ziyaretçiyi ağırladı
        Şanlıurfa'daki müzeler bir ayda 15 bin ziyaretçiyi ağırladı