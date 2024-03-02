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        TBMM Başkan Vekili Bozdağ, Şanlıurfa'da seçim bürosu açılışına katıldı:

        TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ, "Oyunları bozmak bu milletin işidir, Türkiye'de 17 seçimdir oyunları Siverekliler, Şanlıurfalılar ve aziz Türk milleti bozdu. İnşallah 18. seçimde de hesapları yine siz görecek, oyunları yine siz bozacak, figüranları yine seçim dışına siz göndereceksiniz." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.03.2024 - 16:42 Güncelleme: 02.03.2024 - 16:57
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        TBMM Başkan Vekili Bozdağ, Şanlıurfa'da seçim bürosu açılışına katıldı:
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        TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ, "Oyunları bozmak bu milletin işidir, Türkiye'de 17 seçimdir oyunları Siverekliler, Şanlıurfalılar ve aziz Türk milleti bozdu. İnşallah 18. seçimde de hesapları yine siz görecek, oyunları yine siz bozacak, figüranları yine seçim dışına siz göndereceksiniz." dedi.

        Bozdağ, AK Parti Siverek Belediye Başkan adayı Ali Murat Bucak'ın seçim irtibat ofisinin açılış töreninde yaptığı konuşmada, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ne kısa bir süre kaldığını belirterek, Türkiye'de değişime imza atacaklarını söyledi.

        Bu seçimde sadece yerel yöneticilerin seçilmeyeceğini, aynı zamanda Türkiye'nin istikameti konusunda da hep beraber karar vereceklerini ifade eden Bozdağ, şöyle konuştu:

        "Herkes pusuya yatmış bekliyor, 'Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın gücü nasıl kırılır, nasıl zayıflatılır, nasıl seçimden sonra meşruiyet tartışması, başka başka tartışmaların içerisine Türkiye sokulur' diye herkes pusuya yatmış durumda. 'Bu seçim başka seçim' diyerek pek çok hesaplar, kent uzlaşıları, başka kumpaslar yaparak milletin iradesine fesat karıştırmak isteyen bu fesatçılara da fırsat vermemek gerekiyor. Oyunları bozmak bu milletin işidir, Türkiye'de 17 seçimdir oyunları Siverekliler, Şanlıurfalılar ve aziz Türk milleti bozdu. İnşallah 18. seçimde de hesapları yine siz görecek, oyunları yine siz bozacak, figüranları yine seçim dışına siz göndereceksiniz. Türkiye'nin geleceğinin tartışmaya açılmasına izin vermeyeceğiz. 2028'e kadar istikrarın devamı, güçlü iktidar ve siyasi iktidar, iyi yönetim bunun doğurduğu güven ortamı ve bunun Siverek'e, Şanlıurfa'ya Türkiye'ye kazandırdığı şeyler elbette ülkemizi, ilimizi ve ilçemizi daha da büyütecektir. İktidar ile el ele veren bir Şanlıurfa yoluna daha güçlü devam edecektir."

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yoğun programlarına rağmen durmadan çalıştığını dile getiren Bekir Bozdağ, konuşmasını, "Bir yandan Türkiye'yi yönetiyor, bir yandan dış ilişkilerde ülke ziyaretleri, lider kabulleri, en son Antalya'da Diplomasi Forumu'na katılıyor, öte yandan il il Türkiye'yi geziyor. Diğer liderlerin tamamının yaptığı çalışmaların toplamı Cumhurbaşkanımızın çalışmalarının dörtte biri dahi etmiyor. Hani diyorlar ya 'Erdoğan niye kazanıyor?', Alın teri döktüğü için kazanıyor. Gece gündüz çalıştığı için kazanıyor. Diğerleri yalanla dolanla iftira ve ithamla yol almaya çalışıyorlar. " diye tamamladı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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