Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli yakalandı
Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonunda 1 kilo 600 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.
Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonunda 1 kilo 600 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğünce uyuşturucuyla mücadeleye yönelik yapılan çalışmalar sürüyor.
Ekiplerce gerçekleştirilen operasyonda, 1 kilo 600 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, S.K. gözaltına alındı.
S.K, işlemleri için emniyet müdürlüğüne götürüldü.
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