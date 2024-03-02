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        Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli yakalandı

        Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonunda 1 kilo 600 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.03.2024 - 16:45 Güncelleme: 02.03.2024 - 16:51
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        Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli yakalandı
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        Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonunda 1 kilo 600 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğünce uyuşturucuyla mücadeleye yönelik yapılan çalışmalar sürüyor.

        Ekiplerce gerçekleştirilen operasyonda, 1 kilo 600 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, S.K. gözaltına alındı.

        S.K, işlemleri için emniyet müdürlüğüne götürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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