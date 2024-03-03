Şanlıurfa'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı
Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde, iki otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.
Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde, iki otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.
Y.E. idaresindeki 16 JYP 01 plakalı otomobil ile İ.B yönetimindeki 34 GMR 261 plakalı otomobil, kırsal Yeşilören Mahallesi yakınlarında çarpıştı.
Kazada otomobil sürücüleri ile araçlarda bulunan 4 kişi yaralandı.
Yaralılar, çevredekilerin ihbarı üzerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Halfeti Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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