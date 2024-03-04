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        Devlet desteğiyle üretimini artırdı, Şanlıurfa'dan Rusya'ya balık ihracatına başladı

        CEBRAİL CAYMAZ - Bozkırın ortasındaki kent Şanlıurfa'da yaklaşık 25 yıl önce Fırat Nehri'nde balık üretimine başlayan Hayri Aksoy, devletin de verdiği desteklerle üretim kapasitesini artırarak ihracat yapıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.03.2024 - 11:09 Güncelleme: 04.03.2024 - 11:09
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        Devlet desteğiyle üretimini artırdı, Şanlıurfa'dan Rusya'ya balık ihracatına başladı
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        CEBRAİL CAYMAZ - Bozkırın ortasındaki kent Şanlıurfa'da yaklaşık 25 yıl önce Fırat Nehri'nde balık üretimine başlayan Hayri Aksoy, devletin de verdiği desteklerle üretim kapasitesini artırarak ihracat yapıyor.

        Aynı zamanda Şanlıurfa Su Ürünleri Yetiştiricileri Birliği Başkanı olan Aksoy, yaklaşık 25 yıl önce kaymakamlık nezdinde başlatılan projeyle alabalık çiftliğini kurdu.

        Aksoy, burada ürettiği Türk somonunun yüzde 90'ını Rusya pazarına ihraç ediyor.

        Su Ürünleri Mühendisi Hayri Aksoy, AA muhabirine, 25 yıldır havzada balık ürettiğini söyledi.

        Aksoy, kaymakamlık nezdinde başlatılan projeyi devralarak burada ilk alabalık çiftliğini kurduklarını ifade etti.

        Yıllık 2 bin 450 ton balık üretimi gerçekleştirdiklerini belirten Aksoy, şunları kaydetti:

        "İlk kapasitemiz yıllık 29 tonla başladık. Devletin ve bakanlığın verdiği desteklerle bu projeler önce 100 ton, sonra 5 milyon kapasiteli kuluçkahane, arkasından toplam 2 bin 450 ton balık ve yıllık 15 milyon yavru kapasiteli bir üretim yapmaktayız. İlk yaptığımız üretimler yurt içindeki pazarda satışı sağlandı. Devamındaki üretimde Avrupa'da, Almanya merkezli bir şirket kurduk, ihracata başladık. Türk somonunun iç sularda yetiştirilen en önemli bölgelerden birindeyiz. 12 ay üretim yapabiliyoruz. Dönemsel değil, 12 ay sürekli üretim yapılabilen nadir bir yer havzamız. Burada yaptığımız üretimin de yüzde 90'ı şu anda Türk somonu olarak Rusya pazarına ihraç ediliyor. Havzanın toplam üretimi 20 bin tona yaklaşmış durumda. Yurt dışından bize ithal gelen Norveç somonundan hiçbir farkı olmayıp daha kaliteli ve daha sağlıklı ürünler üretiyoruz."

        Balıkları tesiste işleyip dondurarak pazara sunduklarını ifade eden Aksoy, iç pazarda da İstanbul, Konya, Adana, Mersin ve Kayseri'ye balıkları taze olarak gönderdiklerini söyledi.

        Devletin verdiği desteklerle sektörün geliştiğini dile getiren Aksoy, "Üretimde sektörün buraya gelmesinde devletin çok büyük bir faktörü var. Üretime verdikleri destekle sektör bir yerlere geldi. Aldığımız destekler, sattığımız balık üzerinden hibe destekler. Ne kadar balık üretiyorsanız devlet size ürettiğiniz balık kadar para veriyor. Bunun dışında yatırım için kafes, ağ, makine, ekipmanda da yüzde 70 hibeye kadar desteklemeler var. Bunu da dönemlerini takip edip kullanıyoruz." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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