Babanın öldüğü oğlunun yaralandığı arazi kavgasına 1'i muhtar 6 gözaltı

ŞANLIURFA'da, arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan ve Kenan Oktay’ın (47) öldüğü, oğlu Mahmut Oktay’ın (19) yaralandığı kavgayla ilgili, aralarında mahalle muhtarının da olduğu 6 şüpheli gözaltına alındı.

Olay, dün öğle saatlerinde, Birecik ilçesi Yeni Akpınar Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre; arazi anlaşmazlığı nedeniyle husumetli olan iki ailenin üyeleri, fıstık bahçesinde karşılaştı. Taraflar arasında çıkan tartışmada kimin ateşlediği bilinmeyen tabancadan çıkan kurşunlar, Kenan Oktay ile oğlu Mahmut Oktay'a isabet etti. Yaralanan baba ve oğlu, silah sesini duyanların ihbarıyla, bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri tarafından, Birecik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Kenan Oktay, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı, cenaze otopsi işlemlerinin ardından toprağa verildi. Mahmut Oktay'ın tedavisine ise devam ediliyor.

Olayın ardından jandarma ekiplerinin başlattığı soruşturmada; görgü tanıklarının ifadeleri ve aileler arasındaki husumete dair dava ve şikayet dilekçeleri incelendi. Olayla bağlantılı oldukları iddiasıyla Yeni Akpınar Mahalle Muhtarı Abdulkadir D. ile Mustafa D., Mahmut D., Serhat D., Ferhat D. ve Mustafa D. gözaltına alındı. Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.