Viranşehir'de uyuşturucu ve silah kaçakçılığı operasyonu
Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde düzenlenen uyuşturucu ve silah kaçakçılığı operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alın
Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde düzenlenen uyuşturucu ve silah kaçakçılığı operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alın
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, aranan şahısların yakalanması, suç ve suç unsurlarının tespit edilmesi amacıyla yapılan çalışmalar devam ediyor.
Ekiplerce bu kapsamda yapılan operasyonlarda, 3 ruhsatsız tabanca, 522 gram sentetik uyuşturucu ile 1000 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Olayla ilgili olarak 4 şüpheli gözaltına alındı.
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