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        Viranşehir'de uyuşturucu ve silah kaçakçılığı operasyonu

        Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde düzenlenen uyuşturucu ve silah kaçakçılığı operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alın

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.03.2024 - 14:03 Güncelleme: 04.03.2024 - 14:18
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        Viranşehir'de uyuşturucu ve silah kaçakçılığı operasyonu
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        Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde düzenlenen uyuşturucu ve silah kaçakçılığı operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alın

        İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, aranan şahısların yakalanması, suç ve suç unsurlarının tespit edilmesi amacıyla yapılan çalışmalar devam ediyor.

        Ekiplerce bu kapsamda yapılan operasyonlarda, 3 ruhsatsız tabanca, 522 gram sentetik uyuşturucu ile 1000 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Olayla ilgili olarak 4 şüpheli gözaltına alındı.

        Galeri
        Galeri

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