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        Turkcell Süper Kupa maçının oynanacağı 11 Nisan Stadı'nda bakım ve tadilat başladı

        Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, Galatasaray ile Fenerbahçe arasında 7 Nisan'da Şanlıurfa'da oynanacak 2023 Turkcell Süper Kupa maçı hazırlıkları kapsamında 11 Nisan Stadı'nda bakım ve tadilat çalışmalarına başladıklarını bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.03.2024 - 15:36 Güncelleme: 04.03.2024 - 15:42
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        Turkcell Süper Kupa maçının oynanacağı 11 Nisan Stadı'nda bakım ve tadilat başladı
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        Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, Galatasaray ile Fenerbahçe arasında 7 Nisan'da Şanlıurfa'da oynanacak 2023 Turkcell Süper Kupa maçı hazırlıkları kapsamında 11 Nisan Stadı'nda bakım ve tadilat çalışmalarına başladıklarını bildirdi.

        Vali Şıldak, makamında düzenlediği basın toplantısında, Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) Süper Kupa maçının Şanlıurfa'da oynatılması yönünde karar vermesinin hemen ardından kurum ve kuruluşlarla iş birliği halinde hazırlıkların yapıldığını belirtti.

        Galatasaray ve Fenerbahçe'yi Şanlıurfa'da ağırlayacak olmanın heyecanının tüm şehirde hissedildiğini vurgulayan Şıldak, şu ifadeleri kullandı:

        "Karşılaşma, içerisinde ulaşım, konaklama, trafik gibi pek çok konuyu barındıran bir hazırlık süreci. Geçen hafta TFF yetkilileriyle bir toplantı yaptık. İlave tedbirler almamız gerekiyor. Stadımızda küçük bir bakım ve tadilat faaliyetlerine de başladık. Soyunma odaları ve tribünlerde bir kısım iyileştirmeler daha yapıyoruz. Organizasyonun şehrimizde kusursuz olarak gerçekleştirilmesini sağlamak için elimizden geleni yapacağız. İlimizden bir heyet federasyon ile organizasyonun detaylarını görüşmek için şu anda İstanbul'da bulunuyor ve içerisinde iki kulüp yetkililerinin de bulunduğu toplantı yapılacak. Sonrasında ise hemen önümüzdeki hafta başında bir Spor Güvenlik Kurulu toplantısı daha yapacağız. Federasyonumuza bu maçı kentimize verdikleri için tekrar teşekkür ediyorum."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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