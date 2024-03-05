Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Şanlıurfa Haberleri

        Belediye işçileri yüzde 110 zammı halay çekerek kutladı

        ŞANLIURFA'da Haliliye Belediyesi ve Hizmet-İş Sendikası arasında imzalanan toplu iş sözleşmesiyle, işçilere yüzde 110 oranında zam yapıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.03.2024 - 09:47 Güncelleme: 05.03.2024 - 09:50
        ABONE OL
        ABONE OL
        Belediye işçileri yüzde 110 zammı halay çekerek kutladı
        ABONE OL
        ABONE OL

        ŞANLIURFA’da Haliliye Belediyesi ve Hizmet-İş Sendikası arasında imzalanan toplu iş sözleşmesiyle, işçilere yüzde 110 oranında zam yapıldı. Yeni sözleşmeyi işçiler, davul-zurna eşliğinde halay çekerek kutladı.

        Haliliye Belediyesi ile Hizmet-iş Sendikası arasında toplu iş sözleşmesi imzalandı. Törende konuşan Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, işçinin her zaman yanında olduklarını ifade ederek, zam oranının yüzde 110 olduğunu açıkladı. Asgari ücretle çalışan bir işçinin net maaşı 35 bin TL oldu. Hizmet- İş Sendikası Başkanı Seydi Eyyüpoğlu ise verilen zam oranının Türkiye'deki en yüksek oranlardan biri olduğunu söyledi.

        Konuşmaların ardından toplu iş sözleşmesi imzalandı ve işçiler davul-zurna eşliğinde halay çekerek zammı kutladı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        MOSSAD'a bilgi satan 7 kişi gözaltında!
        MOSSAD'a bilgi satan 7 kişi gözaltında!
        Prof. Dr. Naci Görür'den Çanakkale depremi açıklaması!
        Prof. Dr. Naci Görür'den Çanakkale depremi açıklaması!
        'Kapıda' kalan Çinli yurt dışında müşteri arıyor
        'Kapıda' kalan Çinli yurt dışında müşteri arıyor
        Macron'dan geri adım
        Macron'dan geri adım
        Rekorları kırdı, tarihe geçti!
        Rekorları kırdı, tarihe geçti!
        Karı koca kurtarılamadı! Ölüm kavşağı: 3 ölü!
        Karı koca kurtarılamadı! Ölüm kavşağı: 3 ölü!
        Asya'da Taylor Swift krizi
        Asya'da Taylor Swift krizi
        Dünyada 23'üncü sıradalar
        Dünyada 23'üncü sıradalar
        2 il için turuncu, 16 il için sarı uyarı! Kuvvetli sağanak yağmur geliyor
        2 il için turuncu, 16 il için sarı uyarı! Kuvvetli sağanak yağmur geliyor
        TEM Otoyolu'nda katliam gibi kaza! 5 ölü
        TEM Otoyolu'nda katliam gibi kaza! 5 ölü
        Yunanistan en sıcak kışını geçirdi
        Yunanistan en sıcak kışını geçirdi
        2023’te 2,2 milyon kişi emekli oldu
        2023’te 2,2 milyon kişi emekli oldu
        ABD Yüksek Mahkemesi'nden Trump kararı
        ABD Yüksek Mahkemesi'nden Trump kararı
        THY 332 yolcuyu kara listeye aldı
        THY 332 yolcuyu kara listeye aldı
        Barışma teklifini kabul etmeyen sevgilisini hastanelik etti
        Barışma teklifini kabul etmeyen sevgilisini hastanelik etti
        İsrailli bakandan ABD'ye suçlama
        İsrailli bakandan ABD'ye suçlama
        Fiyatı 100 bin TL'yi aştı
        Fiyatı 100 bin TL'yi aştı
        THY altıncı kıtaya nasıl uçtu?
        THY altıncı kıtaya nasıl uçtu?
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Trabzonspor'a Alanya'da şok!
        Trabzonspor'a Alanya'da şok!

        Benzer Haberler

        TBMM Başkanvekili Bozdağ, Şanlıurfa'da temaslarda bulundu
        TBMM Başkanvekili Bozdağ, Şanlıurfa'da temaslarda bulundu
        Turkcell Süper Kupa maçının oynanacağı 11 Nisan Stadı'nda bakım ve tadilat...
        Turkcell Süper Kupa maçının oynanacağı 11 Nisan Stadı'nda bakım ve tadilat...
        Babanın öldüğü oğlunun yaralandığı arazi kavgasına 1'i muhtar 6 gözaltı
        Babanın öldüğü oğlunun yaralandığı arazi kavgasına 1'i muhtar 6 gözaltı
        Viranşehir'de uyuşturucu ve silah kaçakçılığı operasyonu
        Viranşehir'de uyuşturucu ve silah kaçakçılığı operasyonu
        Şanlıurfa'da alev alan otomobile polis ekipleri müdahale etti
        Şanlıurfa'da alev alan otomobile polis ekipleri müdahale etti
        Devlet desteğiyle üretimini artırdı, Şanlıurfa'dan Rusya'ya balık ihracatın...
        Devlet desteğiyle üretimini artırdı, Şanlıurfa'dan Rusya'ya balık ihracatın...