Belediye işçileri yüzde 110 zammı halay çekerek kutladı

ŞANLIURFA’da Haliliye Belediyesi ve Hizmet-İş Sendikası arasında imzalanan toplu iş sözleşmesiyle, işçilere yüzde 110 oranında zam yapıldı. Yeni sözleşmeyi işçiler, davul-zurna eşliğinde halay çekerek kutladı.

Haliliye Belediyesi ile Hizmet-iş Sendikası arasında toplu iş sözleşmesi imzalandı. Törende konuşan Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, işçinin her zaman yanında olduklarını ifade ederek, zam oranının yüzde 110 olduğunu açıkladı. Asgari ücretle çalışan bir işçinin net maaşı 35 bin TL oldu. Hizmet- İş Sendikası Başkanı Seydi Eyyüpoğlu ise verilen zam oranının Türkiye'deki en yüksek oranlardan biri olduğunu söyledi.

Konuşmaların ardından toplu iş sözleşmesi imzalandı ve işçiler davul-zurna eşliğinde halay çekerek zammı kutladı.