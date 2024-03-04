Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Şanlıurfa Haberleri

        TBMM Başkanvekili Bozdağ, Şanlıurfa'da temaslarda bulundu

        TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ, Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde seçim bürosu açılışına ve depremde hasar aldığı için yerinde yeniden yapılacak olan caminin temel atma törenine katıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.03.2024 - 19:20 Güncelleme: 04.03.2024 - 19:28
        ABONE OL
        ABONE OL
        TBMM Başkanvekili Bozdağ, Şanlıurfa'da temaslarda bulundu
        ABONE OL
        ABONE OL

        TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ, Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde seçim bürosu açılışına ve depremde hasar aldığı için yerinde yeniden yapılacak olan caminin temel atma törenine katıldı.

        Bozdağ, AK Parti Suruç İlçe Seçim Bürosunun açılışında yaptığı konuşmada, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde verilecek kararın siyasi partileri ilgilendirdiği kadar, o bölgede yaşayan herkesin geleceğini ilgilendirdiğini söyledi.

        Suruç'un yeni bir tercih yapma döneminin geldiğini aktaran Bozdoğan, katılımcıların kalabalığının yeni bir kararın eşiğinde olduğunun göstergesi olduğunu ifade etti.

        Bozdağ, AK Parti'nin Suruç Belediye Başkan adayı Mustafa Yüksel ve Büyükşehir Belediye Başkan adayı Zeynel Abidin Beyazgül'e destek isteyerek, şunları kaydetti:

        "Bizim Suruç'umuzu yerel yönetimlerde de iktidarla buluşturma ve iktidarla el ele yürüme imkanını içinizden seçtiğiniz bir evladınız vasıtasıyla tesis ettiğimiz takdirde Suruç daha güçlü olacak. Emin olun pek çok alanda daha büyük adımları, daha büyük cesaretle atacağız. Suruç'umuz böyle büyük gelişimi burada yaşadığı taktirde, emin olun Cumhurbaşkanımız adeta buranın belediye başkanı gibi çalışacaktır. Vekil kardeşlerim, MKYK üyelerimiz, Bekir Bozdağ kardeşiniz sizin belediye başkanınız gibi gece gündüz çalışacağız. Ankara'nın imkanlarını da Şanlıurfa Büyükşehir'in imkanlarını da Suruç'umuz için seferber edeceğiz. Bizi bir deneyin diyoruz, 5 yıl bize emaneti 1 kez verin, eğer beğenmezseniz sandık yine önünüze gelecek, 5 sene önce verdik yapamadığınız şimdi vermiyoruz deyin. Ama Allah için Tayyip Erdoğan ve arkadaşlarını bu kez deneyin. Bir farklılık, bir yenilik, bir değişim Suruç için de Şanlıurfa için de hayır olur. Buradaki değişim emin olun Türkiye'nin televizyonuna da gazetesine de siyasetine de en büyük manşet olur. Ben Suruç'a inanıyorum, Suruçlu kardeşlerime güveniyorum."

        Bekir Bozdağ, ilçedeki temasları kapsamında, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerde hasar gördüğü için yıkılan Ulu Cami'nin yerinde yeniden yapılması için düzenlenen tören atma programına katıldı.

        Caminin hayırlı olmasını dileyen Bozdağ, kazasız ve belasız bir şekilde tamamlanması temennisini dile getirdi.

        Bozdağ'a AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Ali Cevheri ile AK Parti İl Başkanı Ali İhsan Delioğlu eşlik etti.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Fiyatı 100 bin TL'yi aştı
        Fiyatı 100 bin TL'yi aştı
        Kimyasal sıvı dehşetinde karar istinaftan döndü!
        Kimyasal sıvı dehşetinde karar istinaftan döndü!
        Meteoroloji'den yarın için uyarı! 16 kent için alarm!
        Meteoroloji'den yarın için uyarı! 16 kent için alarm!
        AB'den Apple'a 1,8 milyar euroluk ceza
        AB'den Apple'a 1,8 milyar euroluk ceza
        Esnafın kanlı düellosunun görüntüsü ortaya çıktı!
        Esnafın kanlı düellosunun görüntüsü ortaya çıktı!
        İstanbul'a bir metro hattı daha geliyor
        İstanbul'a bir metro hattı daha geliyor
        Can Uzun, milli takım tercihini açıkladı!
        Can Uzun, milli takım tercihini açıkladı!
        Dolandırıcılarla başları dertte
        Dolandırıcılarla başları dertte
        Dinlenmek için oturduğu istinat duvarından düştü!
        Dinlenmek için oturduğu istinat duvarından düştü!
        Trudeau ve Meloni'nin görüşmesine Filistin protestosu engeli
        Trudeau ve Meloni'nin görüşmesine Filistin protestosu engeli
        Barış Alper de sakat sakat oynadı!
        Barış Alper de sakat sakat oynadı!
        O an kamerada... Polis bu görüntüden katile ulaştı!
        O an kamerada... Polis bu görüntüden katile ulaştı!
        Asya'da Taylor Swift krizi
        Asya'da Taylor Swift krizi
        Penaltı var mı yok mu?
        Penaltı var mı yok mu?
        Kate Middleton, kraliyet görevlerine ne zaman dönecek?
        Kate Middleton, kraliyet görevlerine ne zaman dönecek?
        Mezrada sadece baba oğul yaşıyor!
        Mezrada sadece baba oğul yaşıyor!
        530 milyon liralık fark
        530 milyon liralık fark
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        Kredi kartı ve kripto para açıklaması
        Kredi kartı ve kripto para açıklaması

        Benzer Haberler

        Turkcell Süper Kupa maçının oynanacağı 11 Nisan Stadı'nda bakım ve tadilat...
        Turkcell Süper Kupa maçının oynanacağı 11 Nisan Stadı'nda bakım ve tadilat...
        Babanın öldüğü oğlunun yaralandığı arazi kavgasına 1'i muhtar 6 gözaltı
        Babanın öldüğü oğlunun yaralandığı arazi kavgasına 1'i muhtar 6 gözaltı
        Viranşehir'de uyuşturucu ve silah kaçakçılığı operasyonu
        Viranşehir'de uyuşturucu ve silah kaçakçılığı operasyonu
        Şanlıurfa'da alev alan otomobile polis ekipleri müdahale etti
        Şanlıurfa'da alev alan otomobile polis ekipleri müdahale etti
        Devlet desteğiyle üretimini artırdı, Şanlıurfa'dan Rusya'ya balık ihracatın...
        Devlet desteğiyle üretimini artırdı, Şanlıurfa'dan Rusya'ya balık ihracatın...
        Şanlıurfa'da aranan 12 şüpheli yakalandı
        Şanlıurfa'da aranan 12 şüpheli yakalandı