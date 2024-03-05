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        Şanlıurfa'da bıçaklı kavga: 1 ölü, 5 gözaltı

        ŞANLIURFA'da, iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada Abuzer Ölmez (27) hayatını kaybetti, 5 kişi ise gözaltına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.03.2024 - 20:58 Güncelleme: 05.03.2024 - 21:00
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        Şanlıurfa'da bıçaklı kavga: 1 ölü, 5 gözaltı
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        ŞANLIURFA’da, iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada Abuzer Ölmez (27) hayatını kaybetti, 5 kişi ise gözaltına alındı.

        Olay, akşam saatlerinde Eyyübiye Mahallesinde bulunan Osmanlı Mesire alanında meydana geldi. İddiaya göre, iki grup arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma bıçakların kullanıldığı kavgaya dönüştü. Yaşanan arbede sırasında Abuzer Ölmez, vücudunun çeşitli yerlerinden aldığı bıçak darbeleriyle kanlar içerisinde yere yığıldı. Kavga ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralı Abuzer Ölmez'i ambulansla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Acil serviste tedaviye alınan Ölmez, doktorların müdahalesine rağmen kurtarıladı. Olay yerinden kaçan 5 şüpheli, polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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