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        Şanlıurfa'da çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi öldü

        Şanlıurfa'da iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada, 1 kişi hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.03.2024 - 19:06 Güncelleme: 05.03.2024 - 19:06
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        Şanlıurfa'da çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi öldü
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        Şanlıurfa'da iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada, 1 kişi hayatını kaybetti.

        Merkez Eyyübiye ilçesindeki Osmanlı mesire alanında, iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma kavgaya dönüştü.

        Kavgada Abuzer Ölmez bıçakla ağır yaralandı.

        Sağlık ekiplerince Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Ölmez, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        Polis ekipleri, kavgaya karıştıkları belirlenen 5 şüpheliyi gözaltına aldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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