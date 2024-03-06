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        Şanlıurfa'da, PKK operasyonu: 4'ü DEM Parti belediye meclis üyesi adayı 17 gözaltı

        ŞANLIURFA'da, 600 jandarma personelinin katılımıyla terör örgütü PKK'nın sözde şehir yapılanması mensupları olan ve kendilerine 'Ateşin Çocukları İnisiyatifi' adını veren şüphelilere yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.03.2024 - 13:13 Güncelleme: 06.03.2024 - 13:15
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        Şanlıurfa'da, PKK operasyonu: 4'ü DEM Parti belediye meclis üyesi adayı 17 gözaltı
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        ŞANLIURFA'da, 600 jandarma personelinin katılımıyla terör örgütü PKK’nın sözde şehir yapılanması mensupları olan ve kendilerine 'Ateşin Çocukları İnisiyatifi' adını veren şüphelilere yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında aralarında 4 DEM Parti Belediye Meclisi üyesi adayının da bulunduğu 17 şüpheli gözaltına alındı.

        Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Jandarma Terörle Mücadele Daire Başkanlığı, İl Jandarma Komutanlığı ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Bölge Başkanlığınca terör örgütü PKK'nın sözde şehir yapılanması mensupları olan ve kendilerine 'Ateşin Çocukları İnisiyatifi' adını veren şüphelilere yönelik çalışma başlatıldı. Ekiplerin yaptığı teknik ve fiziki takipte şüphelilerin, 2 ayrı grup halinde faaliyet yürüttükleri, bir grubun güvenlik güçlerine ait karakol ve kontrol noktalarında keşif yaparak rapor hazırladıkları, diğer grubunun ise terör örgütünün sözde üst yönetimi tarafından verilen emir ve talimatlar doğrultusunda güvenlik güçlerine karşı suikast gerçekleştirme hazırlığında olduğu belirlendi. Grupların geçen yıl eylül ayında Suruç ilçesinde bir evde toplantı yaptıkları, güvenlik güçlerinin Suruç ilçesinde hareket ettikleri güzergahlarda bulunan rögar kapaklarına el yapımı patlayıcı düzeneği yerleştirmek amacıyla hazırlık içerisinde oldukları da tespit edildi.

        Çalışmaların tamamlanmasının ardından şafak vakti 600 jandarma personelin katılımıyla Haliliye, Eyyübiye ve Suruç ilçelerinde 24 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda aralarında 4'ü DEM Parti Suruç Belediye Meclisi üyesi adayı olan 17 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda; yer altı görüntüleme cihazı, dedektör, 1 ruhsatsız tabanca, 2 av tüfeği, 18 cep telefonu, 2 bilgisayar, terör örgütünü simgeleyen bez parçaları, 239 mermi, kripto para üretim cihazı ve örgütsel dokuman ele geçirildi. Ele geçirilen malzemelere el koyan jandarmanın gözaltına aldığı şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor. Ayrıca, operasyon kapsamında 7 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışma ise sürüyor.

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