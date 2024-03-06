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        Şanlıurfa'da 'torbacı' operasyonu: 18 gözaltı

        ŞANLIURFA'da, polis ekiplerinin 'torbacı' olarak adlandırılan uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlendiği operasyonda 18 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.03.2024 - 20:39 Güncelleme: 06.03.2024 - 20:45
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        Şanlıurfa'da 'torbacı' operasyonu: 18 gözaltı
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        ŞANLIURFA'da, polis ekiplerinin 'torbacı' olarak adlandırılan uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlendiği operasyonda 18 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik kent merkezi ile Suruç, Birecik ve Viranşehir ilçelerinde operasyon düzenledi. Dron destekli 20 adrese düzenlenen operasyonda 18 şüpheli gözaltına alındı. Operasyon hakkında Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, uyuşturucuyla mücadelenin kapsamlı olarak devam ettiğini belirterek, "İl merkezi, Birecik, Suruç ve Viranşehir ilçelerimizde, emniyetimiz tarafından 20 adrese yönelik olarak Cumhuriyet Başsavcılığımızın koordinesinde gerçekleştirilen operasyon sonucunda 18 kişi gözaltına alınmış, yapılan aramalarda, 215 gram bonzai, 99 gram esrar, 33 gram metamfetamin, 2,57 gram eroin, 8 adet sentetik ecza, 2 ruhsatsız tabanca, hassas terazi ele geçirilmiştir" paylaşımını yaptı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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