Şanlıurfaspor, Göztepe maçının hazırlıklarına başladı
ASTOR Enerji Şanlıurfaspor, Trendyol 1. Lig'in 26. haftasında 10 Mart Pazar günü Göztepe ile sahasında yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.
ASTOR Enerji Şanlıurfaspor, Trendyol 1. Lig'in 26. haftasında 10 Mart Pazar günü Göztepe ile sahasında yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Cihat Arslan yönetimindeki antrenman, GAP Vadisi Tesisleri'nde gerçekleştirildi.
Isınma hareketleriyle başlayan idman, taktik çalışmasıyla tamamlandı.
Şanlıurfaspor, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.
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