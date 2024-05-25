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        Bakan Ersoy, Şanlıurfa Kültür Yolu Festivali'nin açılışına katıldı

        KÜLTÜR ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Şanlıurfa'da 9 gün sürecek Kültür Yolu Festivali'nin açılışına katıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.05.2024 - 14:04 Güncelleme: 25.05.2024 - 14:10
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        Bakan Ersoy, Şanlıurfa Kültür Yolu Festivali'nin açılışına katıldı
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        KÜLTÜR ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Şanlıurfa'da 9 gün sürecek Kültür Yolu Festivali’nin açılışına katıldı.

        2 Haziran'a kadar devam edecek olan Şanlıurfa Kültür Yolu Festivali’nin açılışı nedeniyle Arkeoloji Müzesi’nde tören düzenlendi. Törene; Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un yanı sıra Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, TBMM Başkanvekili ve AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Bekir Bozdağ, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar, yerel yöneticiler ve vatandaşlar katıldı.

        Açılış töreninde konuşan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 16 şehri kapsayacak olan 2024 yılı Türkiye Kültür Yolu Festivali’nin ikinci durağının Şanlıurfa olduğunu ifade etti. 9 gün sürecek olan etkinlikler ile Şanlıurfa'nın dünyanın en büyük ve en kapsamlı festivalinin bir parçası olduğunu söyleyen Bakan Ersoy, "Burası Peygamberler diyarı. Her bir zerresinde çok derin, çok zengin bir maneviyat var. Sadece bu yönü bile Şanlıurfa’yı ayrıcalıklı bir yer yapıyor. Ama sahip oldukları burada bitmiyor tabii. Göbeklitepe ile ortaya çıkan ve insanlık tarihine dair kabulleri değiştiren muazzam bir arkeolojik zenginliği de var, Şanlıurfa’nın. Biz bu zenginliği; uluslararası ölçekte yürütülen, dünyanın en saygın ve kapsamlı arkeoloji projelerinden biri olan 'Taş Tepeler' ile gün yüzüne çıkarmayı sürdürüyoruz. Rahatlıkla söyleyebilirim ki, Şanlıurfa şu anda dünya Neolitik Çağ araştırmalarının da merkezidir. Türkiye Kültür Yolu Festivali ile sözün yanına eylemi, etkinliği ve etkileşimi de katarak bu toprakların mirasının bütün yönleriyle tanıtılmasını, yaşatılmasını, anlatılmasını ve anlaşılmasını sağlayacağız. Bunun yanında uluslararası sanat ve kültür etkinliklerini de Şanlıurfalılarla buluşturacağız" ifadelerini kullandı.

        Festivale bine yakın sanatçının katılıp, 300’den fazla etkinlik düzenleneceğini belirten Bakan Ersoy, program kapsamında 'Neolitik insanın izinde 12000 yıllık hikâye, Sefertepe’den Karahantepe’ye Taş Tepeler yürüyüşü' etkinliği ile 30 kilometrelik parkur hazırlandığını söyleyerek, "Neolitik döneme ait 12 kazı alanını kapsayan bu rota Neolitik insanların izlerini takip etmek isteyen yerli ve yabancı misafirlerimiz için eşsiz bir deneyim sunacak. Şanlıurfa’ya da benzersiz bir turizm rotası kazandırmış oluyoruz" dedi.

        Bakan Ersoy, konuşmasının ardından alanda düzenlenen sergiyi dolaşıp; halk oyunu ekibinin gösterisini izledi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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