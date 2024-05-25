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        Şanlıurfa'da yasa dışı avlanan 2 ton balık ele geçirildi

        Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde av yasağı döneminde yakalanan 2 ton balık ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.05.2024 - 09:49 Güncelleme: 25.05.2024 - 09:49
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        Şanlıurfa'da yasa dışı avlanan 2 ton balık ele geçirildi
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        Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde av yasağı döneminde yakalanan 2 ton balık ele geçirildi.

        İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Siverek İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan yol uygulamasında durdurulan bir araçta yaklaşık 2 ton şabut, karabalık ve sazan balığının tespit edildiği belirtildi.

        Balıkların İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne teslim edildiği aktarılan açıklamada, "Veteriner hekimlerimizce yapılan incelemede balıkların insan ve hayvan tüketimine uygun olmadığına karar verilmiştir. Belediyeye haber verilerek öngörülen yerde kepçe ile çukur kazılmış ve balıklar kireç dökülerek gömülmüştür. Şahıslar için gerekli cezai işlem uygulanmıştır." ifadeleri kullanıldı.

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