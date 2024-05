Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Şanlıurfa'da medya temsilcileriyle buluştu:

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türkiye'nin dünyanın en çok turist çeken dördüncü ülkesi olduğunu belirterek, "2028'de 80 milyon civarında ziyaretçi çekerek ilk 3'e girmeyi hedefliyoruz." dedi.

Bakan Ersoy, Şanlıurfa Kültür Yolu Festivali programı kapsamında hafta sonu geldiği kentte medya temsilcileriyle bir araya geldi.

Şanlıurfa'nın tarihiyle, gastronomisiyle inanılmaz bir şehir olduğunu dile getiren Ersoy, bölgenin büyük turizm potansiyeli barındırdığını ancak bundan yeterince pay alamadığını ifade etti.

Festivallere katılan sanatçıların, sanat kurumlarının büyük özveride bulunduğuna dikkati çeken Ersoy, "Uygun şartlarda katılıyorlar, her türlü desteği veriyorlar. Hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum." dedi.

Eskiden ören yerinde bir noktada yapılan kazı çalışmasının şimdi 15-20 yerde yapıldığını, yabancı kazı başkanlarının görevine son vermediklerini ancak her birine koordinatör Türk kazı başkanı gönderdiklerini bildiren Ersoy, "163 yıl sonra her yer millileşti. 163 yıllık serüvendir, bu Efes'le başladı. 163 yıl sonra ülkemizdeki bütün kazı noktaları Türk kazı başkanlıkları nezaretinde kazılır hale geldi. Yabancıları dışlamadık. Projenizi getirin dedik. 500 metrekarede çalışacaksın ama 50 dönümü işgal ediyorsun. Benim kazı başkanım bilecek dedik." değerlendirmesinde bulundu.

Bakan Ersoy, Hierapolis'in ise 70 yılda yüzde 3,5'inin kazıldığına işaret ederek, "Bunu da yüzde 35-40 seviyelerine getiriyoruz. Şimdi bu da birkaç aşama. Bir, kazı işini hızlandırdık, kazıyoruz. İki, kazdığımızı koruyoruz. Koruma altına alıp bir de restorasyon diye bir ek bütçe ayırdık. Yani şimdi ayağa kaldırmanız da önemli. Kazıyoruz, buluyoruz, bulduklarımızı restore ediyoruz, ayağa kaldırıyoruz ve koruyoruz. Aşamalı bir şekilde hepsine karşılama merkezleri yapıyoruz. Etraflarını koruma bandına alıyoruz, kamera sistemleri, gece aydınlatmaları, birçok şeyi de beraberinde yapıyoruz çünkü salaş bir ortamda bırakmanız da ziyaretçi açısından çok değerli olmuyor. Yani onun sınırını belirlemeniz lazım. Bir karşılama merkezinden almanız lazım. Yollarını, yürüyüş yollarını, her şeyini yapmanız lazım ve belli bir oranda da ayağa kaldırmanız lazım. Yani kazmanız yetmiyor, onu restore edip ayağa da kaldırmanız gerekiyor, buluntularla orantılı bir şekilde." ifadelerini kullandı.

Tanıtımlar noktasında yeni çağın iletişim yöntemlerini takip ettikleri ve bunun için özel bir birim kurdukları bilgisini paylaşan Ersoy, Türkiye'nin çok yoğun ve etkili tanıtımları sonrasında "dünyanın tanıtım noktasında izlenen ülkesi" konumuna geldiğini kaydetti.

- "Pazar ve ürün çeşitliliği yaptık"

Bakan Ersoy, geçmiş dönemlerde en ufak krizde turizm seyrinin inişli çıkışlı olduğunu, şimdi ise durumun değiştiğini ifade ederek sözlerini şöyle sürdürdü:

"Şimdi yine bulunduğumuz jeopolitik ortam sebebiyle her zaman bir kriz oluyor değil mi? Üç tarafımızda savaş var, sıcak çatışma ortamı var ama biz hep çıkmaya başladık. Hatta ne yaptık, 7'ncilikten 4'üncülüğe geldik, belli rakiplerimizi de geride bırakarak. Bazen bize mesela anlatıyorlar bazı yabancı mevkidaşlarımız. Ben de onlara bazen soru soruyorum. Senin komşuların kimler diyorum, bir de benimkileri ben sayayım sana diyorum. Anlaşılıyor aradaki fark, bizim işimiz çok daha zor. Tamam çok zengin bir potansiyele sahibiz, bulunduğunuz jeopolitik ortam da işimizi çok zorlaştırıyor yani. O yüzden sektörü bağışıklı hale getirmek zorundasın. Bu şimdi geçmişte kriz vardı, günümüzde de var, gelecekte de olacak bu jeopolitik ortam. O zaman ne yapacaksın, sektörünü bağışıklı hale getireceksin. Nasıl yaptık? Pazar ve ürün çeşitliliği yaptık. Ne dedik? Türk Hava Yolları'ndan kırmızı bayrağın uçtuğu her yer artık hedef destinasyonudur dedik. Eskiden 4-5 ülkeyle turizm yapıyorduk. Şimdi 330 şehre uçan bir hava yolumuz var. Turizmi her şey etkiler, bunu bilerek hareket edeceksiniz. Ne yapacaksınız, herkesin pasta payını belli oranda tutacaksınız. Bir üründe sıkıntı olursa başka ürünü de destekleyeceksiniz. Bir pazarda sıkıntı olsa diğer pazarı biraz artırarak onu kapatabileceksiniz. Bağışıklık öyle sağlanıyor."