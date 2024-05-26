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        Şanlıurfa'da 'SoloTürk' gösterisi

        ŞANLIURFA'da Kültür Yolu Festivali kapsamında Türk Hava Kuvvetleri akrobasi timi SoloTürk gösterisi ilgiyle izlendi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.05.2024 - 21:54 Güncelleme: 26.05.2024 - 22:00
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        Şanlıurfa'da 'SoloTürk' gösterisi
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        ŞANLIURFA'da Kültür Yolu Festivali kapsamında Türk Hava Kuvvetleri akrobasi timi SoloTürk gösterisi ilgiyle izlendi.

        Şanlıurfa’da Kültür Yolu Festivali kapsamında Türk Hava Kuvvetleri akrobasi timi SoloTürk, gösteri uçuşu yaptı. Eyyübiye Mahallesinde bulunan Millet Bahçesinde ilgiyle izlenilen gösteri yaklaşık yarım saat sürdü. SoloTürk gösterisini vatandaşların yanı sıra; Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mücahit Avkıran, İl Emniyet Müdürü Erdem Bildirici ile çok sayıda yerel yönetici de yakından takip etti.

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