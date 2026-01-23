Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Şanlıurfa Haberleri Haberleri

        Şanlıurfa merkezli 4 ilde düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda 3 zanlı tutuklandı

        Şanlıurfa merkezli 4 ilde gerçekleştirilen sosyal medya dolandırıcılığında gözaltına alınan 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.01.2026 - 17:58 Güncelleme: 23.01.2026 - 17:58
        ABONE OL
        ABONE OL
        Şanlıurfa merkezli 4 ilde düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda 3 zanlı tutuklandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Şanlıurfa merkezli 4 ilde gerçekleştirilen sosyal medya dolandırıcılığında gözaltına alınan 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele ekiplerince, sosyal medya platformları üzerinden "nitelikli dolandırıcılık" yaptıkları tespit edilen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

        Ekiplerce, Batman, Mardin, Hatay ve Denizli'de belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramada, 7 cep telefonu, 7 sim kartı, 2 laptop, 2 taşınabilir HDD ve 6 USB bellek ele geçirildi.

        Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığına getirilerek, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İspanya'daki uyuşturucu yüklü gemiye paravan şirket kurmuşlar!
        İspanya'daki uyuşturucu yüklü gemiye paravan şirket kurmuşlar!
        Gişelerde inanılmaz kaza! İki kişi hayatını kaybetti!
        Gişelerde inanılmaz kaza! İki kişi hayatını kaybetti!
        23 Ocak 2026: Bugün ne oldu?
        23 Ocak 2026: Bugün ne oldu?
        TikTok'un ABD'deki satışı tamamlandı
        TikTok'un ABD'deki satışı tamamlandı
        5 günlük bebeğe hemşire şiddetinde tutuklama kararı!
        5 günlük bebeğe hemşire şiddetinde tutuklama kararı!
        Aynı gün iki kardeş... Ölüm üzerine gelen ölüm!
        Aynı gün iki kardeş... Ölüm üzerine gelen ölüm!
        Fransa Rusya'dan gelen tankeri denetledi
        Fransa Rusya'dan gelen tankeri denetledi
        Avusturya'da bir inek kaşınmak için sopa kullanıyor
        Avusturya'da bir inek kaşınmak için sopa kullanıyor
        Dursun Özbek'ten transfer sözleri!
        Dursun Özbek'ten transfer sözleri!
        Ahmet Özer'e 6 yıl 3 ay hapis cezası
        Ahmet Özer'e 6 yıl 3 ay hapis cezası
        Kar esareti! Salona gidemeyince nikahları evde kıyıldı
        Kar esareti! Salona gidemeyince nikahları evde kıyıldı
        Ufuk Özkan'a donör bulundu
        Ufuk Özkan'a donör bulundu
        ABD'de ICE ekipleri 5 yaşındaki çocuğu babasıyla gözaltına aldı
        ABD'de ICE ekipleri 5 yaşındaki çocuğu babasıyla gözaltına aldı
        G.Saray'a Avrupa'da dev gelir: Kasasını doldurdu!
        G.Saray'a Avrupa'da dev gelir: Kasasını doldurdu!
        Ergin Ataman'a İsrail'de çirkin saldırı!
        Ergin Ataman'a İsrail'de çirkin saldırı!
        Cüzdanlarda hangi paradan ne kadar var?
        Cüzdanlarda hangi paradan ne kadar var?
        Abraham, Beşiktaş'a veda ediyor: Anlaşma sağlandı
        Abraham, Beşiktaş'a veda ediyor: Anlaşma sağlandı
        Borsada tarihi zirve
        Borsada tarihi zirve
        Galatasaray, Karagümrük deplasmanında!
        Galatasaray, Karagümrük deplasmanında!
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası

        Benzer Haberler

        Şanlıurfa merkezli dolandırıcılık operasyonunda 3 tutuklama
        Şanlıurfa merkezli dolandırıcılık operasyonunda 3 tutuklama
        Yoğun kar yağışı Suruç'taki sanat sokağında çökmeye neden oldu
        Yoğun kar yağışı Suruç'taki sanat sokağında çökmeye neden oldu
        Siverek-Şanlıurfa kara yolunda tır devrildi: Ulaşım tek şeritten sağlanıyor
        Siverek-Şanlıurfa kara yolunda tır devrildi: Ulaşım tek şeritten sağlanıyor
        Karın ağırlığına dayanamayan ağaçlar devrildi
        Karın ağırlığına dayanamayan ağaçlar devrildi
        Şanlıurfa kent merkezinde kar kalınlığı 18 santimetre ölçüldü
        Şanlıurfa kent merkezinde kar kalınlığı 18 santimetre ölçüldü
        Şanlıurfa'daki tarihi Balıklıgöl karla beyaza büründü
        Şanlıurfa'daki tarihi Balıklıgöl karla beyaza büründü